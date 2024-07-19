印度：纳匝肋仁爱会修女照顾残疾儿童

30多年来，纳匝肋仁爱修女会的修女一直在印度特里奇阿莎迪帕姆学校为残疾儿童提供服务。正如学校的名字Asha（希望），修女们是希望的灯塔，在加强残疾儿童和他们的家庭方面发挥了极其重要的作用。

门德伯蒂（Prasanthu Mandapati, SCN）修女

纳匝肋仁爱修女会的修女于1995年成立的阿莎迪帕姆中心，完全为智障儿童提供服务。从那时起，她们就接纳这些不幸的孩童，努力通过发展孩子们的独特才能和潜立，来为他们的全面发展提供机会。



这个中心培育每个孩子日常生活所需的能力，鼓励他们受教育和就职的机会，积极参与社会和娱乐活动。学生们参加各种培训活动，其中包括手工制作蜡烛、食品、花、手链、珍珠和香棒。他们也接受裁缝和园艺方面的培训。

多年来，阿莎迪帕姆中心帮助了大约460名儿童，促使他们的尊严受到尊重，帮助他们发挥他们的潜力。他们中有50人现在能够工作养活自己。一些孩子在地区、跨地区运动会和全国特殊奥林匹克运动会，以及在美国和希腊国际特殊奥林匹克运动会上，获得奖牌。桑托（Julian Santo）是学校特别引以为荣的其中一个儿童，他的转变故事，肯定了中心的孩子、家长、修女和工作人员的努力和成功。

桑托的旅程

桑托是一名患有多种残疾的儿童，包括自闭症和视力问题：5年前，他进入特里奇克劳福德的阿莎迪帕姆特殊学校时，要面对不同的挑战。那时，桑托甚至无法认出妈妈的脸，只能依靠身体特征，比如身高来辨认母亲。在过渡到学前阶段中，桑托发现由于视力的限制，自己在日常生活的基本动作上面临著巨大挑战，比如吃饭穿衣、上卫生间。对他来说，尺寸、颜色和形状都是一个大问题。

学校为桑托提供了所需的医疗援助以解决他的视力问题，他接受了一个由老师弗朗奇斯女士带领、修女们指导的为期三个月的特殊感觉统合方案训练。在此之后，桑托接受了有针对性的训练，以改善他的视觉能力。

克服多种残疾

经过几年的加强训练，桑托忠于克服了言语模仿症，现在他可以在教室熟练地辨别不同的物体、识别身体部位、掌握节奏、识别形状和颜色等。现在，桑托能说出一些水果、蔬菜、衣服、汽车、鸟和其它生物的名字。此外，他学会了背诵晨祷，展示一些常识，记住数字名称，并且能区分元音和辅音。尽管桑托有视力问题，但他有惊人的记忆，为此，他能够精确地记住诸多细节。

走向独立的重大进展

桑托的母亲玛塔拉西对儿子进入阿莎迪帕姆特殊学校后取得的令人难以置信的进步表达了极大的欣喜和感激。她指出，桑托在独立方面取得很大进步，现在他能自信地表达自己的需求。他的写作能力也有很大的改善，能够积极地分享有关学校活动的细节。

现在，桑托的行为举止变得更加平静和包容，他不再将孩子们从他身边推开，而是喜爱与同龄人玩耍和与同龄人在一起。尤其是他学会了遵照老师的指示和给出精确地回答。玛塔拉西高兴地说：“桑托在进入阿莎迪帕姆中心前，他的基本需求完全由我来负责，而我看到孩子的状况就感到非常沮丧。可是，自从他进入这中心后，他自己做上学前的准备，他的饮食习惯改善了，他并且能够毫不费力地自己穿校服。”现在，桑托甚至主动要求母亲帮助他做功课，并开心而且自信地完成作业。

阿莎迪帕姆特殊学校陪伴了460个儿童走这转变旅程，恢复他们的尊严，给予他们过上充实生活的方法。在这些孩子中，约有50人在不同的领域中找到了工作，从而能够独立。值得一提的是，6名女孩和4名男孩离开这个中心后结婚生子，他们在社会上找到了有尊严的生活。

目前，阿莎迪帕姆学校白天接纳45名儿童。校长玛利亚（Saleth Mary）修女说：“帮助这些特殊的儿童对我们而言是一个极大的契机。每天，我都在他们的表情中看到天主的面容。在传统学校工作多年后，在这样的学校帮助这些特殊的儿童，给我的宗教生活带来更深的意义和满足。”

玛利亚修女最后说，像桑托这样得到极佳转变的学生的见证，令她的信德得到加强。“天主通过纳匝肋仁爱修女会的服务来照顾祂的子民”。

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