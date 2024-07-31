7月31日 常年期第十七周星期三

圣依纳爵．罗耀拉司铎（纪念） 耶肋米亚先知书 15:10,16-21 圣咏 59[58]:2-3,4-5,10-11,17,18 玛窦福音 13:44-46

一些灵修传统普遍对于在祈祷中，或在灵修生活中，寻求神慰，持审慎态度。依纳爵却好像另有见解。他给神慰的其中一个定义：「一切信、望、爱的增进，一切内心的欢乐情绪，凡是足以引人向慕天上事，力图救灵的……都是神慰」（神操#316）。所以，非常明显，我们应该向天主寻求安慰。我们该祈求信、望、爱三德，日益增长，不断增进我们同天主的关系，让我们的宗教信仰使我们的内心充满欢乐情绪。

从圣保禄的早期书信开始，天主教教理将信、望、爱三德，混为一谈。有趣的是，依纳爵在这三个美德之上，加了「欢乐」。这洞悉具非常重大的牧民价值和灵修价值。我们的信仰应该成为我们的喜乐泉源，我们更该帮助他人有同样的体验。信仰绝不应成为一种负担，甚或令我们感到不快。

天父，我们求祢不断地增强我们的信德、望德和爱德，好让我们在一切事情上都能因我们的信仰和祢藉耶稣基督赐给我们的所有恩宠而欢欣鼓舞，天天愉快。

内容来源取自《和平月刊》

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