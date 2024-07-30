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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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7月30日 常年期第十七周星期二

耶肋米亚先知书　14:17-22 圣咏　79[78]:8,9,11,13 玛窦福音　13:36-43

多少次我们都像福音上文的仆人，看见莠子出现在主人的麦田中，便心焦如焚，请求主人准许自己到田里去，把莠子拔除。岂料主人的角度，截然不同，正如今天主耶稣的释义：坚持等到收割之时。事实上，按物种来说，莠子与麦子是两种外观极为相似的植物，只能在结实时，才能分辨：麦子金黄色，可供食用，所以会被收入仓去；反之，莠子呈暗黑色，带毒性，不能食用。由此可以明白，主人切愿耐心等候最终结果，才作定断，免殃及无辜。

先知为自己的民族 — 天主子民的悲惨结局，哀痛流泪，对上主的慈爱提出疑问。但瞬即又反思到相应的答案 — 并非上主抛弃犹大或厌恶熙雍，而是人民选择了离弃和厌恶了上主，结果落得如此收场。可幸先知仍坚信上主的慈心，祂必会记忆自己的盟约，让子民有悔改更新的机会。

主，我们的心田容易被俗世的莠子混杂，唯有仗恃祢的宽容和对祢的信靠，我们才能在乱世中，结出蒙祢悦纳的麦子。主，求祢扶持。

内容来源取自《和平月刊》

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2024 July 30, 06:41
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