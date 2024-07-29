7月29日 圣玛尔大、圣玛利亚及圣拉匝禄（纪念）

若望一书 4:7-16 圣咏 34[33]:2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 若望福音 11:19-27 或 路加福音 10:38-42

福音中记载的耶稣，时而是义正词严的导师，时而是悲天悯人的慈父；但总觉得当祂跟好朋友玛尔大一家人相聚时，才表现得轻松自如。当玛尔大请耶稣叫玛利亚去帮忙时，祂的回答就像我们跟朋友之间的轻松愉快：玛尔大你何必太紧张，学学你的妹妹吧！

耶稣认为玛利亚能放下一切去陪伴祂，便是个更好的选择，但身为姊姊的玛尔大听吧，可又不以为然。她为伺候客人而操心忙碌，就好像传统的妇女，为家事费尽心思与精力，务求让家人过得舒坦，但她们又可曾想过甚么是「更好的选择」？

然而，无论是玛利亚还是玛尔大，她们都为我们竖立了爱主爱人的好榜样。玛利亚是投入了她的全副心神去聆听天主的讲话，世俗的一切心思念虑，对她而言，都不再重要。玛尔大则透过实际行动，付出她的劳力，为爱的实践创造了理想环境。如若望所说，她们都存留在天主内，天主也存留在她们内。

天父，教我们彼此相爱，让祢的爱在我们内更圆满地彰显。

内容来源取自《和平月刊》

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