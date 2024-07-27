7月27日 常年期第十六周星期六

耶肋米亚先知书 7:1-11 圣咏 84[83]:3,4,5-6,8,11 玛窦福音 13:24-30

我们的心灵就是莠子和麦子生长的田地，莠子被焚烧的结局，非危言耸听。耶稣希望我们认识到莠子的结局，带给我们的危害，就是永远的丧亡。同时，耶稣也愿意我们感受到天主对我们的耐心和希望。祂一如福音中家主面对莠麦同长的态度。祂对人的希望，就是对莠子不急于收割的耐心，给予人悔改的时间，不希望人得到莠子的结局。因此，我们需要分辨，甚么是我们生命中的莠子，因为莠子会模糊我们对麦子的认识，又会吸取麦子成长的各种养分。我们可以透过天主藉耶肋米亚先知给我们通传的教训，让自己的心灵成为培植麦子，杜绝莠子的良田：我们务要彻底改善我们的生活和行为，在人与人之间行事公道，不虐待旅客、孤儿、寡妇，不倾流无辜者的血，不跟随外方的神祇，但要以真诚之心去表达对天主的爱。

天主，请让我们住在祢从开始便永远赐给我们祖先的土地上。

内容来源取自《和平月刊》

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