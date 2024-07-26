7月26日 常年期第十六周星期五

圣若亚敬及圣亚纳（圣母双亲）（纪念） 耶肋米亚先知书 3:14-17 （咏）耶肋米亚先知书 31:10,11-12,13 玛窦福音 13:18-23

耶肋米亚是公元前七世纪末叶犹大国的先知，他代天主发言，警告以民停止崇拜邪神偶像。他善尽先知职分，用言语，用标记，呼吁人民要忠于天主的盟约，否则大祸临头。耶肋米亚先知普遍不受民众欢迎，尽管他声嘶力竭，苦口婆心，人们听而不从。最终，耶路撒冷惨被巴比伦攻陷，以民被掳充军。

今天耶稣解释撒种的比喻：掉在不同地方的种子，有不同的结果。那些撒在好地里的，就好比听到天主的话而了解的人，于是便能结出果实来。福音的价值并不容易实践；忠于福音的价值观，将它活现，是一大挑战。耶稣本人亦没有否认实践福音价值的困难。天主邀请我们去认识祂的圣言，透过勤读圣经，领略当中的教训。只要我们多研读，多分享，多反省天主的圣言，便能更深入地认识天主。除此之外，我们还须再进一步：我们要让我们明白到的，起转化生命的作用，即满结硕果。

主，请帮助我多点明白祢的圣言，并按福音的精神生活。

内容来源取自《和平月刊》

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