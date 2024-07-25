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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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7月25日 圣雅各伯宗徒庆日

格林多后书　4:7-15 圣咏　126[125]:1-2,2-3,4-5,6 玛窦福音　20:20-28

雅各伯的母亲，带著雅各伯和他的弟弟，前来求耶稣加给他们一个美好的前程。这位母亲相信耶稣是大人物，身为母亲的她，既又相信儿子们的能力，所以前来提出这个请求，十分合理。可是，她大概没有想到耶稣的答复，会出乎她的意料 — 耶稣要给的，是充满苦难和恩宠的杯爵。充满苦难，是因为跟随耶稣的人，会因著爱天主而受磨难、被迫害和打倒；充满恩宠，是因为他们没有绝望，没有被舍弃，也没有丧亡。宗徒们因著对主的信心，虽然是瓦器，却存有宝贝，且彰显了天主的神能。

同样，我们求美好前程，但也同样被邀请去接受那同一的杯爵。如格林多后书提到的，我们甚至也要受苦，不过，这杯爵也正好分外无比地，给我们造就永远的光荣厚报。

在今天的默想中，让我们怀著信德能赖以加深的渴望，反省可如何在日常生活中，和愿与我们一起承担苦难的主耶稣在地上建立祂的王国，与祂携手进入光荣。

主耶稣，求祢赐我们恩宠，学习圣雅各伯宗徒对祢的至死跟随。

内容来源取自《和平月刊》

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2024 July 25, 08:14
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