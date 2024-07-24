7月24日 常年期第十六周星期三

耶肋米亚先知书 1:1,4-10 圣咏 71[70]:1-2,3-4,5-6,15,17 玛窦福音 13:1-9

耶肋米亚就自己的被召没多作叙述，教我体会到，天主对人的召叫本就是内在的。耶肋米亚二十岁时，与天主有一个很亲密的深度相遇，相当震撼。虽然他推说自己「太年轻，不会说话」，但天主叫他不要害怕，因为祂与他同在，保护他，并赐他要说的话。耶肋米亚听命，在动乱的世代，在人肆意妄为的局面，做天主的喉舌。他本与世无争，却成了君王、司祭、假先知，及自己民族的对头人。做天主的代言人确实痛苦，耶肋米亚受尽折磨，却没有退避。

福音的「播种比喻」，让我反省到「深度」。深度跟空间有密切关系。我们需丢掉心田的阻塞物，给天主腾出空间。作反省，犹似作深耕。耶稣的母亲玛利亚把一切默存心中，反复思量。她的心有著很深的深度。能面对困苦与磨难的人，是有深度的；耶肋米亚是一个例子。一时之兴难以持久，唯面对困难，仍能不受情绪困扰，仍能把持理想，贯彻始终，一力承担，就是有深度的表现。

主基督！祢在我内心深处向我说话，愿我能作深度的聆听与回应。

内容来源取自《和平月刊》

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