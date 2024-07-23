7月23日 常年期第十六周星期二

米该亚先知书 7:14-15,18-20 圣咏 85[84]:2-4,5-6,7-8 玛窦福音 12:46-50

天主对祂的选民不离不弃，始终实践祂对以民的承诺，即使以民跌倒犯罪，天主对他们的愤怒不会持久，反而仁慈对待。这亦是以色列民的角度，他们自恃是天主的选民，会得到天主的特殊眷顾。他们看不起外邦人，认为天主的救恩不会临于外邦民族。

今天的福音中，耶稣给了群众不同的角度：「不拘谁遵行我在天之父的意旨，他就是我的兄弟、姊妹和母亲。」所有人都是天主施恩救赎的对象，只要遵行祂的旨意，就是耶稣的亲属。可是，不但以色列民有自己的角度，世人也有伦常关系的角度。多关顾自己的亲人，无可厚非，但我们亦可能会跟随世俗的标准去看人，觉得有些人伟大出色，有些人魅力非凡，但天主的角度，却是我们有否遵行祂的话，即其背后所表达出的：我们和祂有否建立关系？

世情日趋复杂，不同的意识形态互相斗争，许多似是而非的思想主张，也影响著我们。我们务要多加祈祷，增强辨别天主旨意的能力，巩固信仰，坚定对天主的信心。

天主，请帮助我们在生活中，遵行祢的圣意。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html