7月22日 圣玛利亚．玛达肋纳庆日

雅歌 3:1-4 或 格林多后书 5:14-17 圣咏 63[62]:2,3-4,5-6,8-9 若望福音 20:1-2,11-18

庆祝圣玛利亚‧玛达肋纳的弥撒所选读的福音，记述圣女在坟墓遇见了主的经历。在记述的第一部分，圣女前往坟墓时，应该仍未知道复活是甚么一回事，因此，她心中挂虑的，是如何拜祭坟墓里的耶稣遗体。所以，当复活的主显现给她时，她以为祂是园丁。

在第二部分的记述中，圣女知道那个园丁其实就是她的「师傅」。不过，她此刻所经验到的，似乎仍不是已复活的主，所以，耶稣向圣女说：「你别拉住我不放」，因为她念念不忘的，仍是那个先前和她们一起，在现世中生活的「师傅」，祂只是「复生」，而不是那已经复活并与天父在一起的主。直到她真正认识到那位就是复活的耶稣后，她终于能够告诉门徒：「我见了主」！

重温圣女的经历，帮助我们反省，是不是仍拉著、舍不得放开那位使我们只想到自己仍在现世中和祂一起生活的「师傅」？还是已经复活，带领我们走向天父的主基督？

主，求祢启导，让我也可以和圣女一起说：我见了祢！

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html