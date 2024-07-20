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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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7月20日 常年期第十五周星期六

米该亚先知书　2:1-5 圣咏　10[9]:1-2,3-4,7-8,14 玛窦福音　12:14-21

先知用强烈的言辞谴责恶人，因为他们蒙蔽了良心，先是否认天主，再否认祂的命令，用不义的手段欺压同胞。他们的不义，为整个民族带来了惩罚。也许，一些教友会认为，反省可怎样用正面的眼光，看待身边的人，建设一个真正有意义的世界，是属于政治范畴，但其实不然。

我们信仰天主，知道自己原是尘土，既然大家一样都是天主的创造，就不应该用后天的条件，将人分成等级。我们的生命，都承自天主的一口气；不论现世怎样辉煌，结局也只是一抔黄土。那么，是否天主愿意人，用这样实际却负面的描述来理解自己的生命呢？显然也不是。

天主子耶稣基督眼中的凡人，虽然脆弱，如同已压破的芦苇、将熄灭的灯心，却仍是无比美丽和珍贵。因为凡是天主创造的，就一定有其存在的理由，也有最终得享永生的希望。

主，求祢赏给我们一颗懂得欣赏的心，能从祢的创造，看出祢的心意，安静地听祢教导，紧密地跟随祢。

内容来源取自《和平月刊》

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2024 July 20, 08:54
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