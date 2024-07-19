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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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7月19日 常年期第十五周星期五

依撒意亚先知书　38:1-6,21-22,7-8 （咏）依撒意亚先知书　38:10,11,12,16 玛窦福音　12:1-8

慈悲为怀的天主，总是对处于急难之中的人，网开一面。可是，养尊处优的，却不愿意对身边兄弟姐妹的急需，给予力所能及的协助，也是常见。对旁观者来说，两种态度，优劣立见。当局者却又往往迷失在自我中。

为了拯救耶路撒冷，免受亚述王散乃黑黎布蹂躏，上主医治了病危的犹大王希则克雅，并赐给了他另外十五年的性命。天主垂允了希则克雅的哀祷；为了敬畏祂的希则克雅，天主不惜打破生死定律。希则克雅的现世生命不但没有终结，反得以延长。

与上主的好生之德，形成鲜明对比的，是法利塞人的不仁。他们对饥肠辘辘的门徒，没半点同情，还用冷冰冰的传统，加以嘲讽。耶稣当然不会袖手旁观，祂用达味和司祭特权反击。或许，当时的法利塞人，并没有听懂耶稣的话。但是，我们知道，耶稣是君王，也是司祭，完全可以豁免安息日的各种规范。

主，请扶助我们慈悲如同天父。

内容来源取自《和平月刊》

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2024 July 19, 08:54
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