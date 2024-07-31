尼加拉瓜80岁的宗座署理被拘禁

80岁的瓦勒神父在尼加拉瓜被拘禁，他是埃斯特利教区的宗座署理。三位执事的晋铎仪式也不明原因地被取消。这些消息经《百分百新闻》和《新闻报》报导。

（梵蒂冈新闻网）80岁的瓦勒（Frutos Valle）神父在尼加拉瓜被拘禁。《百分百新闻》（100% Noticias）网站援引该神父律师的话报导了这一消息。瓦勒神父在阿尔瓦雷斯（Rolando José Álvarez Lagos）主教被捕并离开尼加拉瓜后，被任命为埃斯特利教区宗座署理。

此外，原定于上周六在埃斯特利（Estelí）教区玫瑰圣母主教座堂举行的查瓦里亚（Wendell Fuentes Chavarría）执事的晋铎仪式不明原因地被取消。据当地报纸《新闻报》（La prensa）所述，执事本人在致教区信众的信中传达了此事。该报还提到，另外两位执事拉约（Kellyn José Martínez Rayo）和埃尔南德斯（Ervin Joel Hernández）也遭遇了与查瓦里亚同样的事。

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