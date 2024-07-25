墨西哥籍圣神传教会百岁神父庆祝晋铎75周年

墨西哥籍圣神传教会马丁内斯神父在庆祝晋铎75周年机会上，收到了教宗方济各的祝福。这位百岁司铎深受信友的喜爱，他在履行修和圣事的使徒工作中表现出的亲切与仁爱慈悲，尤其广受赞赏。如今他虽然年事已高，但仍能弹琴。

(梵蒂冈新闻网)墨西哥籍的圣神传教会会士路易斯·马丁内斯·佩尼亚洛萨（Luis Martínez Peñaloza）神父今年7月24日庆祝晋铎75周年，8月29日也将迎来他的百年寿辰。在这恩宠的时刻，教宗方济各为马丁内斯神父送去了祝福，以他的祝福陪伴神父的双禧庆典，并将他托付于圣母玛利亚的母爱照护。

在拉丁美洲和欧洲的经验

马丁内斯出生于墨西哥的莫雷利亚城（Morelia），那时正值1917年反天主教的教难时期。他在儿少时就结识了圣神传教会的会祖、可敬者斐理斯·鲁热(Félix de Jesús Rougier)神父，以及真福卡布雷拉(Concepción Cabrera)女士。1941年9月15日，他宣发第一次圣愿成为圣神传教会会士，五年后誓发终身圣愿。1949年7月24日，他在墨西哥城总教区晋铎。马丁内斯神父在罗马宗座天使大学获得硕士学位后，随即就在拉丁美洲和欧洲从事使徒工作，曾担任修会培育导师、教师和神师的职务，他也是圣乐作曲家和合唱团的指挥。

备受喜爱的告解司铎和钢琴家

马丁内斯神父在履行修和圣事的使徒工作中表现出的亲切与仁爱慈悲，深受信友的喜爱。他关心平信徒、度奉献生活者和司铎的圣召，几十年来，他推动了“十字架使徒”和“与耶稣圣心圣爱盟约”青年团体的培育工作。在他的灵修陪伴下，成千上万的人在基督内找到了他们生命的核心。

这位百岁司铎的家乡是许多圣乐作曲家和表演家的摇篮，而他是其中一位远近驰名的人物。马丁内斯神父已在普埃布拉的年迈司铎团体生活了十一年，但在这里他仍继续弹钢琴，许多人欣赏到他对音乐的表达与诠释。

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