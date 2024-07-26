成千上万印尼天主教徒准备前往东帝汶见教宗

印度尼西亚古邦教区和阿坦布阿教区天主教徒将动身前往东帝汶，参加教宗方济各在帝力塔西·托鲁广场主持的感恩祭，因为去东帝汶帝力比前往印尼首都雅加达来得更方便。古邦教区总主教认为，教宗方济各的临在将为相互重新接近与和解的进程带来保障。

（梵蒂冈新闻网）帝汶岛西部大城古邦拥有43万居民，是印尼东努沙登加拉省的首府，那里的很多天主教徒正在为晋见教宗做准备。教宗方济各将于今年9月2日至13日访问印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶、新加坡。

古邦总教区帕卡埃诺尼（Hironimus Pakaenoni）总主教向《信仰通讯社》表示，「根据预测，古邦教区和阿坦布阿教区约有1万名信友要动身前往帝汶岛的另一边，去帝力塔西·托鲁（Taci Tolu）广场参加弥撒」。教宗将于9月3日至6日访问印尼首都雅加达，但古邦总教区的信友不会去首都，而是要跨越国界：事实上，相较于雅加达，古邦百姓去东帝汶更方便，只要大约10小时的大巴车程；相比之下，组织一趟前往印尼大都会的旅行要价不菲。

活泼的古邦总教区

古邦总教区涵盖了西帝汶的中西部，以及罗地岛、萨武岛、塞毛岛和阿洛岛，居民有160多万人。在印尼这个穆斯林人口大国，古邦教区内的基督徒人数名列前茅：当地居民六成是基督新教徒，约三成五是天主教徒，穆斯林只有3%到4%。

该教区划分为35个堂区，信友投入教会生活、领圣事的参与度很高，进堂人数也多。帕卡埃诺尼总主教强调，「信仰很活泼，我们尤其在青年身上看到这点。从上主不断赐给我们的司铎圣召中，可见一斑：小修院有一百多名青年，大修院有90人」。总主教指出，「福音不停吸引著年轻人」。他最近为14名青年主持了祝圣执事礼，他们很快就会晋铎。再者，当地教会管理90多所天主教学校，从小学到高等院校都有，而这也得益于53个修会的贡献。

教会与当局的努力

帕卡埃诺尼总主教继续解释道，「我们正在与印尼政府合作，协助天主教徒参与教宗在帝力的访问。我们请神父、修女和信友们在堂区登记。教区与移民局就旅行证件的核发达成了协议。很多信友没有护照，会为他们专门准备仅限朝圣使用的特别通行证。再者，官员推出了三天内核发护照的特别程序」。

东帝汶首都帝力将于9月9日至11日款待教宗方济各，届时预计也有印尼信友的临在。总主教透露道，他们已经与「东帝汶主教团达成全面协议。后者必定会为印尼朝圣者提供接待和食宿。筹备工作正在进行中」。

在帝力的弥撒意义深远

最令人期待的时刻，莫过于教宗9月10日在帝力郊区塔西·托鲁广场主持的弥撒。1987年若望保禄二世教宗到访时，也是在那里主持弥撒，当时东帝汶还属印尼领土。1999年，东帝汶在联合国的保障下举行公投后宣布独立，随即展开了一段紧张和混乱的时期，掀起腥风血雨的浪潮，大批逃离东帝汶的流离失所者涌入阿坦布阿和古邦，那里的天主教团体竭力推动几个团结关怀的举措。多达25万人的难民后来逐渐返回东帝汶。这条和解之路不仅涉及心理治疗和创伤医治，更关乎灵性方面的治愈，促使过往的伤痕几乎全部愈合。

帕卡埃诺尼总主教表示，「教宗的临在将会为相互重新接近与修和的进程带来保障。他的来访不仅是为天主教徒，更是为了所有百姓。我们可以说，西帝汶与东帝汶两地的地方教会之间，没有任何问题，我们完全共融」。百姓之间还有某些困难和痛苦，「有些家庭在暴力中痛失挚爱，他们依然把国界另一边的人视为刽子手」。

总主教认为，教宗的访问乃是天主上智的安排，因为「这会是个特殊恩宠的时刻」、「请求和接纳宽恕的时刻，怀著对天主的信赖治愈创伤」。

古邦总主教最后总结道：「我们作为天主教徒，可以在这个进程中做调解人和促进者。」

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