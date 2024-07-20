乌哈奇：若望保禄二世教宗未能擢升的枢机

2024年7月20日是前圣座大使、传信部前秘书长乌哈奇总主教100岁冥诞。若望保禄二世教宗曾在1998年1月18日将其列于擢升枢机的名单中，但就在当天清晨，他却溘然长逝，没能在生前领受枢机的荣冠。历史学家梅德韦德说，乌哈奇总主教在承认1992年斯洛文尼亚和克罗地亚的独立，以及随后在冲突期间支持波斯尼亚和黑塞哥维那人民方面发挥了巨大作用。

(梵蒂冈新闻网)前传信部秘书长乌哈奇（Josip Uhač）总主教于1998年1月18日主日在罗马去世，是在若望保禄二世教宗宣布将他擢升为枢机的几个小时前。教会历史学家梅德韦德（Marko Medved）这样评价乌哈奇总主教说：“他是一位谦卑、沉默寡言的牧者，并一生致力于为圣座服务。乌哈奇总主教从未出版过任何形式的著作或回忆录，因而鲜为人知。”

接受圣职培育，从里耶卡到罗马

乌哈奇于1924年7月20日出生在里耶卡（Rijeka）总教区布尔塞奇（Brseč）的一个小村庄圣耶莱娜（Santa Jelena），在家中排行第二。他先是进入阜姆（即，现今的里耶卡）教区修道院，然后在威尼斯和哥里加（Gorizia）读神学。1945年，随著战争的结束和共产政权的到来，里耶卡教区卡莫佐（Ugo Camozzo)主教不确定年轻的乌哈奇能否顺利完成因战争而中断的学业，于是将他送往罗马。在罗马完成学业后，他于1949年4月16日晋铎，并于1951年进入圣座外交学院。自1954年起，他一直积极从事圣座外交工作，先后在圣座驻巴拿马、埃及、德意志联邦共和国和西班牙大使馆工作。保禄六世教宗于1970年6月23日任命他为总主教，同年9月5日，他在里耶卡总教区主教座堂晋牧。

出任圣座驻巴基斯坦大使

此后，乌哈奇总主教在圣座外交使命中的作用显得越来越重要。他于1970至1976年出任圣座驻巴基斯坦大使，之后，转往非洲，先后在喀麦隆、赤道几内亚、加蓬和刚果扎伊尔服务。历史学家梅德韦德评述道，在那个激烈的去殖民化和冷战时期，乌哈奇总主教从“亚洲到非洲”，在教会领域内的服务，特别是在欧洲以外，任命地方教会主教和地方圣职人员的培育方面起了非常重要的作用。

承认波斯尼亚和黑塞哥维那独立

1991年6月21日，若望保禄二世教宗任命乌哈奇为传信部秘书长，此任一直到去世为止。梅德韦德教授评述乌哈奇在传信部服务的时期，说道：“今天我们知道，当托朗（Jean Luis Touran）枢机和索达诺（Angelo Sodano）枢机负责圣座外交工作期间，那位在西班牙广场传信部工作的乌哈奇总主教，在波斯尼亚和黑塞哥维那受到外交承认的事件上发挥了重要的作用，但在文件中并未留下足够的记载。

为圣座驻克罗地亚大使馆揭幕

得益于乌哈奇的外交工作，两个共和国和贝尔格莱德政府之间经过几个月的战争后于1992年1月达成停火。1993年，圣座与克罗地亚建立外交关系，圣座驻该国大使馆在萨格勒布建立，乌哈奇作为若望保禄二世教宗的代表为大使馆揭幕。梅德韦德评论道：“克罗地亚人希望透过这一举动来表达他们的感激之情。”

帮助波斯尼亚和黑塞哥维那的教会和人民

鉴于波斯尼亚和黑塞哥维那有大量克罗地亚天主教徒，圣座透过乌哈奇总主教，成功地向冲突受害者和当地教会送去大量物质并提供灵性援助工作，在领土受到分裂的威胁下，努力维护国家的统一。

在医院收到被擢升为枢机的消息

梅德韦德回忆道，总主教在医院收到他将被擢升为枢机的消息。他去世后，索达诺枢机于1月20日在圣伯多禄大殿为他举行殡葬弥撒时表示，乌哈奇是他的同事也是他的朋友。这位历史学家总结道，乌哈奇“是教会忠诚的儿子，在所面临的挑战和紧张局势中，他忠实地服务于圣座和他的使命”。

现任里耶卡总教区乌齐尼奇(Mate Uzinić)总主教赞扬乌哈奇说：“乌哈奇的伟大并不是源于他所担任的高级职务，而是出自他行使这些职务的方式。他是一位朴实、谦逊、虔诚、忠实的司铎和主教。乌哈奇对教会的忠诚能激励我们今天每个人实现我们的召叫。”

乌哈奇总主教被安葬于里耶卡总教区的布尔塞奇圣乔治堂区圣堂内。

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