乌哈奇：若望保禄二世教宗未能擢升的枢机
(梵蒂冈新闻网)前传信部秘书长乌哈奇（Josip Uhač）总主教于1998年1月18日主日在罗马去世，是在若望保禄二世教宗宣布将他擢升为枢机的几个小时前。教会历史学家梅德韦德（Marko Medved）这样评价乌哈奇总主教说：“他是一位谦卑、沉默寡言的牧者，并一生致力于为圣座服务。乌哈奇总主教从未出版过任何形式的著作或回忆录，因而鲜为人知。”
接受圣职培育，从里耶卡到罗马
乌哈奇于1924年7月20日出生在里耶卡（Rijeka）总教区布尔塞奇（Brseč）的一个小村庄圣耶莱娜（Santa Jelena），在家中排行第二。他先是进入阜姆（即，现今的里耶卡）教区修道院，然后在威尼斯和哥里加（Gorizia）读神学。1945年，随著战争的结束和共产政权的到来，里耶卡教区卡莫佐（Ugo Camozzo)主教不确定年轻的乌哈奇能否顺利完成因战争而中断的学业，于是将他送往罗马。在罗马完成学业后，他于1949年4月16日晋铎，并于1951年进入圣座外交学院。自1954年起，他一直积极从事圣座外交工作，先后在圣座驻巴拿马、埃及、德意志联邦共和国和西班牙大使馆工作。保禄六世教宗于1970年6月23日任命他为总主教，同年9月5日，他在里耶卡总教区主教座堂晋牧。
出任圣座驻巴基斯坦大使
此后，乌哈奇总主教在圣座外交使命中的作用显得越来越重要。他于1970至1976年出任圣座驻巴基斯坦大使，之后，转往非洲，先后在喀麦隆、赤道几内亚、加蓬和刚果扎伊尔服务。历史学家梅德韦德评述道，在那个激烈的去殖民化和冷战时期，乌哈奇总主教从“亚洲到非洲”，在教会领域内的服务，特别是在欧洲以外，任命地方教会主教和地方圣职人员的培育方面起了非常重要的作用。
承认波斯尼亚和黑塞哥维那独立
1991年6月21日，若望保禄二世教宗任命乌哈奇为传信部秘书长，此任一直到去世为止。梅德韦德教授评述乌哈奇在传信部服务的时期，说道：“今天我们知道，当托朗（Jean Luis Touran）枢机和索达诺（Angelo Sodano）枢机负责圣座外交工作期间，那位在西班牙广场传信部工作的乌哈奇总主教，在波斯尼亚和黑塞哥维那受到外交承认的事件上发挥了重要的作用，但在文件中并未留下足够的记载。
为圣座驻克罗地亚大使馆揭幕
得益于乌哈奇的外交工作，两个共和国和贝尔格莱德政府之间经过几个月的战争后于1992年1月达成停火。1993年，圣座与克罗地亚建立外交关系，圣座驻该国大使馆在萨格勒布建立，乌哈奇作为若望保禄二世教宗的代表为大使馆揭幕。梅德韦德评论道：“克罗地亚人希望透过这一举动来表达他们的感激之情。”
帮助波斯尼亚和黑塞哥维那的教会和人民
鉴于波斯尼亚和黑塞哥维那有大量克罗地亚天主教徒，圣座透过乌哈奇总主教，成功地向冲突受害者和当地教会送去大量物质并提供灵性援助工作，在领土受到分裂的威胁下，努力维护国家的统一。
在医院收到被擢升为枢机的消息
梅德韦德回忆道，总主教在医院收到他将被擢升为枢机的消息。他去世后，索达诺枢机于1月20日在圣伯多禄大殿为他举行殡葬弥撒时表示，乌哈奇是他的同事也是他的朋友。这位历史学家总结道，乌哈奇“是教会忠诚的儿子，在所面临的挑战和紧张局势中，他忠实地服务于圣座和他的使命”。
现任里耶卡总教区乌齐尼奇(Mate Uzinić)总主教赞扬乌哈奇说：“乌哈奇的伟大并不是源于他所担任的高级职务，而是出自他行使这些职务的方式。他是一位朴实、谦逊、虔诚、忠实的司铎和主教。乌哈奇对教会的忠诚能激励我们今天每个人实现我们的召叫。”
乌哈奇总主教被安葬于里耶卡总教区的布尔塞奇圣乔治堂区圣堂内。
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