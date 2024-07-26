加拿大主教团纪念教宗访问两周年：走团结与希望的道路

在纪念教宗方济各加拿大“忏悔朝圣之旅”两周年之际，加拿大主教团发表致全国信友公开信，应诺筹集3000万加元支持多个与原住民和解的项目。

(梵蒂冈新闻网)“透过和解基金进行补偿，方便查阅教区和传教修会档案，与第一民族、梅蒂人和因纽特人进行对话，继续走团结与希望的道路。”这是加拿大主教团在教宗方济各访问该国（2022年7月24日至30日）两周年之际，于7月24日向全国信友发表的一封公开信中所表示的。

主教们在信中提及，在那次忏悔朝圣期间，教宗在与马斯克瓦西斯（Maskwacis）寄宿学校校友会面时，“向原住民表达了深切而真诚的歉意，并特别为加拿大寄宿学校内所遭受的痛苦请求天主的宽恕”。该公开信解释道，教宗访问的周年纪念“让我们反思教宗方济各对原住民团体因遭受寄宿学校系统造成的破坏性影响所表达的深切悲痛，以及我们共同走上和解与治愈之路”。

关于财政的支持，主教们表示，为了原住民治愈及和解的项目，正在努力筹集3000万加元。这些项目由原住民决定和选择，并由原住民和解基金（IRF）监督。公开信也表示，目前筹集的款项已经超过1500万加元。

同样重要的是在对话和聆听方面的努力。公开信接著指出：“我们在主教团内建立了机构，以支持对话并促进更好地了解原住民传统及其文化、语言和灵性价值。我们也希望开展学术合作，好能了解并应对通常与‘发现理论’（Doctrine of Dicovery）相关的观念。”

最后，加拿大主教们在公开信中希望，有必要“以透明、谦卑、同情、耐心、相互信任和尊重”，让每个人都参与到团结和希望的旅程中来。

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