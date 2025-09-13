Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem xóa nợ học phí cho các gia đình

Trong bối cảnh Năm Thánh Hy vọng, Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử: xóa toàn bộ nợ học phí của các gia đình đối với các trường thuộc Tòa Thượng phụ cho đến năm học 2024-2025. Sáng kiến này nhằm mang lại niềm an ủi cho nhiều gia đình đang chịu áp lực kinh tế, vốn đã trầm trọng hơn bởi những năm chiến tranh và việc chính phủ Israel cắt giảm ngân sách cho các trường Kitô giáo.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong thư đề ngày 14/9/2025, Lễ Suy tôn Thánh Giá, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh Giêrusalem, giải thích rằng quyết định này được đưa ra sau khi bàn bạc với các vị đại diện Tòa Thượng phụ tại Palestine, Israel và Jordan, cùng với các giám đốc trường học và ban quản trị. Ngài thừa nhận đây là quyết định “không đơn giản” vì chi phí rất lớn, nhưng lại càng có ý nghĩa khi trở thành “dấu chỉ của ân sủng trong bối cảnh bạo lực”.

Năm Thánh là thời điểm cổ võ công lý, công bằng và tình liên đới

Đức Hồng y nhấn mạnh rằng Năm Thánh không chỉ là dịp hoán cải nội tâm, mà còn là thời điểm để cổ võ công lý, sự công bằng và nhất là tình liên đới. Ngài nhắc lại truyền thống Kinh Thánh coi Năm Thánh là “năm tha nợ,” và liên hệ đến dụ ngôn người đầy tớ mắc nợ trong Tin Mừng Thánh Mátthêu (18,23-35). Việc tha thứ tội lỗi và trở về với Thiên Chúa, theo ngài, không thể tách rời khỏi việc khôi phục các mối tương quan nhân loại.

Các trường của Tòa Thượng phụ Latinh, được tái lập từ năm 1847, hiện có 43 cơ sở tại Jordan, Palestine và Israel, phục vụ khoảng 19.000 học sinh Kitô hữu, Hồi giáo, Do Thái và người Druze, với đội ngũ khoảng 1.800 giáo viên và nhân viên. Mặc dù nhiều cơ sở cần được tu sửa, nhưng chất lượng giáo dục luôn được đánh giá cao, không chỉ về học thuật mà còn cả về thể thao và văn hóa.

Trách nhiệm của gia đình trong hành trình đức tin và đời sống

Đức Hồng y Pizzaballa bày tỏ hy vọng rằng quyết định này sẽ giúp nhiều gia đình tìm lại niềm tin và hy vọng, đồng thời nhắc rằng việc xóa nợ không loại bỏ trách nhiệm của các gia đình đối với giáo dục con cái. Ngài kết luận: “Đây là một thời điểm đặc biệt, mời gọi chúng ta sống trách nhiệm và nghiêm túc dấn thân, như một Giáo hội, trong hành trình đức tin và đời sống”.