Tòa Thánh lo ngại về sự tái xuất của những luận điệu về vũ khí hạt nhân mang tính hiếu chiến

Trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 4/9/2025, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước xu hướng gia tăng chi tiêu quân sự toàn cầu và sự phát triển của những loại vũ khí ngày càng hủy diệt, trong khi nguồn lực cho phát triển con người toàn diện lại bị thu hẹp.

Ngài nhắc rằng cách đây 80 năm, vụ thử nghiệm hạt nhân đầu tiên đã “mở ra cho thế giới một sức tàn phá chưa từng có, làm thay đổi dòng chảy lịch sử và phủ bóng đen lên nhân loại”. Từ ngày 16/7/1945 đến nay, hơn 2.000 vụ thử hạt nhân đã được tiến hành trên bầu khí quyển, dưới lòng đất, trong đại dương và trên đất liền. Những tác động này gây tổn hại nặng nề, đặc biệt đối với người bản địa, phụ nữ, trẻ em và cả những thế hệ chưa chào đời, nhiều người trong số đó vẫn âm thầm chịu hậu quả mà không được bồi thường.

Đức Tổng Giám mục Caccia cảnh báo: thay vì tiến về phía giải trừ vũ khí, thế giới lại đang chứng kiến “sự tái xuất của một thứ hùng biện hạt nhân mang tính hiếu chiến”, với việc phát triển vũ khí ngày càng nguy hiểm và ngân sách quân sự tăng mạnh. Ngài trích lời Đức Thánh Cha Lêô XIV tại buổi tiếp kiến chung ngày 18 tháng 6 vừa qua: “Chúng ta không được quen với chiến tranh! Trái lại, cần phải khước từ như một cám dỗ sự mê hoặc của những vũ khí mạnh mẽ và tinh vi”.

Theo Đức Tổng Giám mục, mục tiêu xây dựng một thế giới không còn vũ khí hạt nhân không chỉ là nhu cầu chiến lược, mà còn là trách nhiệm luân lý sâu xa. Điều này đòi hỏi một nỗ lực mới trong đối thoại đa phương, sự thực thi kiên quyết các hiệp ước giải trừ vũ khí và hỗ trợ cụ thể cho những cộng đồng vẫn đang gánh chịu hậu quả lâu dài từ các vụ thử hạt nhân.

Tòa Thánh một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc sớm có hiệu lực Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện, cùng với việc thực hiện đầy đủ cơ chế giám sát quốc tế. Đồng thời, Tòa Thánh tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện đối với Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, coi đây là bước thiết yếu để củng cố nền tảng cho một nền hòa bình đích thực và lâu dài.