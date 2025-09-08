Hơn 20.000 trẻ em ở Gaza thiệt mạng sau 23 tháng chiến tranh

Tổ chức “Cứu Trợ Trẻ em” hôm 7/9/2025 công bố một báo cáo gây chấn động: trong gần 23 tháng xung đột, đã có hơn 20.000 trẻ em Palestine thiệt mạng tại Dải Gaza – trung bình ít nhất một trẻ em bị giết mỗi giờ. Đây là con số tương đương khoảng 2% số trẻ em của vùng đất này.

Vatican News

Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 1.009 trẻ em chưa đến một tuổi đã bị giết, gần một nửa trong số đó chào đời trong thời chiến rồi lại bỏ mạng vì bom đạn. Hơn 42.000 trẻ khác bị thương, trong đó khoảng 21.000 em phải chịu tàn tật vĩnh viễn. Hàng ngàn trẻ em khác mất tích hoặc có thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Ngoài thương vong trực tiếp, trẻ em Gaza còn phải đối mặt với nạn đói thảm khốc. Hơn một triệu người, trong đó một nửa là trẻ em, đang chịu cảnh thiếu ăn ở mức độ nghiêm trọng nhất. Ít nhất 132.000 trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ tử vong vì suy dinh dưỡng cấp tính, và 135 em đã chết vì đói, trong đó 20 em chết kể từ khi nạn đói chính thức được công bố ngày 22/8.

Các cuộc không kích của Israel đã phá hủy 97% trường học, 94% bệnh viện. Trẻ em có nguy cơ tử vong do chấn thương nặng gấp bảy lần so với người lớn. Các nhân viên của tổ chức “Cứu trợ Trẻ em” tại Gaza cho biết, các bậc cha mẹ đang sống trong nỗi đau không thể diễn tả: vừa phải chịu cảnh đói khát, di tản, bom đạn, vừa mất con cái một cách bi thảm, thậm chí không thể ôm các con lần cuối.

Ông Ahmad Alhendawi, Giám đốc khu vực của tổ chức "Cứu Trợ Trẻ em”, khẳng định: “Đây là một thống kê nhục nhã. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến tàn nhẫn, có hệ thống, nhắm trực tiếp vào trẻ em và tương lai của Gaza – một thế hệ bị đánh cắp. Nếu cộng đồng quốc tế không hành động, chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ xóa sổ hoàn toàn các cộng đồng Palestine trong tương lai”.

Tổ chức “Cứu Trợ Trẻ em” kêu gọi một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ngay lập tức, đồng thời yêu cầu cho phép viện trợ nhân đạo không hạn chế đến với các gia đình. Tổ chức nhấn mạnh: “Trẻ em có quyền được bảo vệ đặc biệt theo luật nhân đạo quốc tế. Tôn trọng những quy định ấy là hành vi của nhân loại, không thể xem là tùy chọn”. Bản tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các quốc gia chấm dứt việc chuyển giao vũ khí, linh kiện và đạn dược có thể được sử dụng chống lại trẻ em và dân thường tại Gaza.