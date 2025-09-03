Thủ tướng Iraq chính thức mở cửa lại hai nhà thờ Công giáo lịch sử tại Mosul

Thủ tướng Mohammed Shia' al-Sudani của Iraq tham dự nghi lễ chính thức mở cửa lại Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thường được gọi là Al-Tahera (AFP or licensors)

Ngày 1/9/2025, tại thành phố Mosul (Iraq), Thủ tướng Mohammed Shia' al-Sudani của Iraq, nhiều quan chức chính phủ và đại diện các tổ chức quốc tế đã tham dự nghi lễ chính thức mở cửa lại hai nhà thờ Công giáo quan trọng - Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thường được gọi là Al-Tahera (thuộc Công giáo Syria), và Nhà thờ Đức Mẹ Thời gian ở trong Đan viện Đa Minh - sau khi việc trùng tu được hoàn tất.

Hồng Thủy - Vatican News

Ngôi nhà nơi Chúa quy tụ mọi tâm hồn

Phát biểu tại Nhà thờ Al-Tahera, Thủ tướng Iraq nhấn mạnh: “Ngôi thánh đường này được dựng lên từ đống tro tàn để trở thành ngôi nhà nơi Chúa quy tụ mọi tâm hồn, không chia rẽ, không hận thù, trong một sự chung sống lâu đời như chính Iraq”. Ông coi việc khánh thành là sự trở lại của “linh hồn Mosul và tình huynh đệ gắn kết người dân”.

Giám mục Mosul kêu gọi bảo vệ Kitô hữu Iraq

Đức cha Benedictus Younan Hanno, Giám mục Mosul và vùng phụ cận của Công giáo Syria, bày tỏ lòng biết ơn và kêu gọi chính phủ tiếp tục chăm sóc không chỉ di sản văn hóa mà còn cả cộng đoàn Kitô hữu. Ngài nhấn mạnh: “Người dân Ninivê cần được quan tâm, lắng nghe tiếng kêu than của họ, nhất là những người con thuộc cộng đoàn Kitô hữu”. Đức cha Hanno lưu ý hiện nay khoảng 80% tín hữu Kitô tại Iraq vẫn bị xâm phạm quyền lợi, nhiều người buộc phải rời bỏ quê hương trong đau thương, và khẩn thiết mong được trở về một Iraq bình an, cởi mở.

Sau phần diễn văn, Đức cha Hanno, Thủ tướng al-Sudani và các đại diện đã cùng nhau đánh chuông nhà thờ và trồng một cây ôliu trong khuôn viên nhà thờ như biểu tượng của hòa bình. Sau đó, mọi người tiến về Đan viện Đa Minh để cử hành nghi thức mở cửa lại Nhà thờ Đức Mẹ Thời gian.

Hai nhà thờ này, cùng với Đền thờ Lớn của Hồi giáo al-Nuri có ngọn tháp nghiêng nổi tiếng, từng bị tàn phá nặng nề trong thời kỳ Mosul bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng (2014–2017). Sau khi thành phố được giải phóng, UNESCO đã khởi động dự án “Hồi sinh tinh thần Mosul”, phục dựng các công trình theo thiết kế nguyên gốc. Dự án được tài trợ bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Liên minh châu Âu.