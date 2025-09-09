Tấn công khủng bố ở miền Bắc Camerun, ít nhất 4 người chết, nhà thờ bị phá hủy

Người dân Nigeria phải di dời vì các vụ tấn công của nhóm thánh chiến Boko Haram (AFP or licensors)

Ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công của nhóm thánh chiến Boko Haram diễn ra trong đêm 6 rạng sáng 7/9/2025 tại các ngôi làng Ouzal, Mandoussa và Modoko, thuộc khu vực Mayo-Tsanaga, vùng cực Bắc của Camerun, giáp biên giới Nigeria.

Vatican News

Theo các nguồn địa phương, nhóm vũ trang từ Nigeria đã mở màn bằng một cuộc tấn công vào trại lính gần đó lúc 23 giờ, sau đó tiến vào làng Ouzal và tấn công giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhà thờ và văn phòng giáo xứ bị phóng hỏa một phần, xe của cha xứ và cửa hàng tạp hóa giáo xứ bị phá hủy. Cha sở cùng một số giáo dân kịp thời chạy thoát thân. Ngoài ra, trạm y tế Ouzal cũng bị hư hại nhẹ.

Những kẻ tấn công còn cướp phá nhiều cửa hàng, nhà dân, lấy đi xe máy, gia súc và phá hoại ruộng vườn. Hiện chưa có xác nhận về tin đồn một số trẻ em bị bắt cóc.

Vùng cực Bắc Camerun từ lâu là mục tiêu thường xuyên của Boko Haram, bất chấp các chiến dịch chống khủng bố của quân đội. Khu vực này giáp với bang Borno của Nigeria, nơi cũng vừa xảy ra một vụ thảm sát vào tối 5/9 tại làng Darul Jama, khiến ít nhất 55 người thiệt mạng. Nhiều nạn nhân là những người vừa được chính quyền di dời khỏi trại tị nạn ở Bama với lời cam kết khu vực đã an toàn.

Chưa rõ liệu hai vụ tấn công gần biên giới Nigeria – Camerun có liên quan trực tiếp hay không, nhưng khoảng thời gian cận kề khiến nhiều người lo ngại đây là chiến lược chung nhằm gieo rắc sợ hãi dọc biên giới.

Các nguồn an ninh cho biết vụ thảm sát tại Darul Jama do nhóm Nhà nước Hồi giáo Tây Phi, một nhánh quan trọng tách ra từ Boko Haram, thực hiện. Trong khi đó, vụ tấn công tại Camerun vẫn được quy cho các tay súng Boko Haram.

Những biến cố liên tiếp này cho thấy tình hình bất ổn an ninh tại khu vực biên giới Nigeria – Camerun vẫn còn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân và các cộng đoàn Kitô hữu.