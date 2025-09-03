Thượng phụ Bartolomeo I: “Tương lai hành tinh hoặc sẽ là sinh thái và hòa bình, hoặc sẽ không còn tồn tại”

“Tương lai của sự sống trên hành tinh này hoặc sẽ là sinh thái và hòa bình, hoặc sẽ không còn tồn tại". Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ được Đức Thượng phụ Bartolomeo I của Chính Thống Constantinople lặp lại trong sứ điệp nhân Ngày Cầu nguyện cho Công trình Sáng tạo (1/9/2025). Vốn được biết đến trên toàn thế giới như là “Thượng phụ xanh” vì dấn thân trong lãnh vực sinh thái, Thượng phụ Bartolomeo kêu gọi một cuộc “hoán cải sinh thái” và một hành động toàn cầu cấp bách trước khủng hoảng khí hậu.

Vatican News

Trong sứ điệp, Đức Thượng phụ cảnh giác trước ảo tưởng ngây thơ cho rằng thiên nhiên có thể tự hồi phục vô tận, bất chấp những gánh nặng mà con người gây ra, như sự gia tăng biến đổi khí hậu và các hậu quả thảm khốc toàn cầu. Ngài viết: “Ngày nay, thêm vào tất cả những điều đó là tiếng la hét của chiến tranh, bom đạn, hỏa tiễn và những tiếng nổ, làm nghẹt lịm tiếng kêu than của các nạn nhân vô tội của bạo lực và tiếng rên siết của thụ tạo”.

Cần thay đổi tư duy và hành vi đối với thụ tạo

Thượng phụ Bartolomeo kêu gọi các Giáo hội Chính Thống địa phương, các giáo xứ và tu viện trên khắp thế giới không chỉ có cảm giác hối tiếc đơn thuần về những tổn hại sinh thái. Điều cần thiết, theo ngài, là “một sự thay đổi triệt để trong tư duy và hành vi đối với thụ tạo”. Đặc biệt, ngài mời gọi đưa ra những hành động phối hợp, các sáng kiến cụ thể để huy động tín hữu, với trọng tâm là việc giáo dục thế hệ trẻ.

Mỗi năm, Mùa Thụ tạo quy tụ khoảng 2,2 tỷ Kitô hữu – Công giáo, Chính Thống và Tin Lành – từ ngày 1/9 đến 4/10, lễ kính Thánh Phanxicô Assisi. Chủ đề năm nay, “Hạt giống của hòa bình và hy vọng”, tập trung vào việc nuôi dưỡng niềm hy vọng và chữa lành cho thụ tạo, trong bối cảnh các cộng đoàn đức tin phải đối diện với biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt và sự suy thoái môi trường.

Đức Thượng phụ nhấn mạnh rằng “Tòa Thượng phụ Constantinople – song song với việc cổ võ hòa bình, công lý và tình liên đới – sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong việc bảo vệ thiên nhiên, đặt trọng tâm môi sinh vào đối thoại đại kết và liên tôn, cũng như trong các tổ chức quốc tế, khoa học và xã hội dân sự. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác trong lĩnh vực sinh thái sẽ củng cố trách nhiệm chung cho tương lai và mở ra những viễn cảnh mới đầy hứa hẹn”.