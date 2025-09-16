Nhóm “Các Linh mục chống diệt chủng” tại Gaza

Trước tình hình leo thang chiến tranh tại Gaza, một mạng lưới mang tên “Các Linh mục chống diệt chủng” đã được thành lập tại Ý và thu hút sự tham gia của hơn 550 linh mục, cùng với 7 giám mục từ khắp nơi trên thế giới. Với khẩu hiệu “Chúa Kitô đã chết ở Gaza”, mạng lưới công khai lên án các hành động bạo lực tại Gaza, kêu gọi hòa bình, tôn trọng phẩm giá con người và luật pháp quốc tế.

Vatican News

Tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 15/9 vừa qua, mạng lưới này đã tuyên bố mục đích của họ là “cầu nguyện và làm chứng cho một nền hòa bình ‘không có vũ trang và giải trừ vũ khí’; hỗ trợ các cộng đồng Kitô giáo ở Thánh Địa; lên án mọi tội ác chiến tranh và mọi hình thức diệt chủng – như điều đang xảy ra với người Palestine – và thúc đẩy một nền văn hóa hòa giải và trách nhiệm giải trình”.

Phát biểu thay mặt nhóm, Cha Pietro Rossini, thuộc Hội Truyền giáo Thánh Phanxicô Xaviê, nhấn mạnh rằng họ “không thể im lặng trước bi kịch đang ảnh hưởng đến người dân Palestine”. Cha Rossini khẳng định: “Chúng tôi không nói với tư cách là chính trị gia mà là những mục tử, những người lãnh đạo cộng đồng tin vào Tin Mừng và phẩm giá của mọi sự sống con người”. Cha cũng làm rõ rằng thông điệp của họ “không phải là ‘chống lại’ bất kỳ ai mà là ủng hộ sự sống và hòa bình,” đồng thời lên án “logic chiến tranh và bạo lực ở bất cứ đâu xảy ra”.

Mạng lưới này cũng lên án vụ thảm sát do Hamas thực hiện vào ngày 7/10/2023, lẫn “việc giết hại dân thường vô tội được bào chữa một cách vô lý là ‘sai sót ngoài ý muốn’”, cùng các hành động như đánh bom các quốc gia thứ ba, thanh trừng sắc tộc, và việc “sử dụng nạn đói làm vũ khí hủy diệt”.

Tại hội nghị, Cha Rito Maresca đến từ Giáo phận Sorrento-Castellammare mô tả những người khởi xướng mạng lưới này là “David chống lại Goliát bạo lực”. Cha Massimo Nevola, Bề trên cộng đoàn Dòng Tên ở Roma, cho biết Cha đã tham gia ngay lập tức vì ý thức hiện trạng bi thảm tại Thánh Địa.

Sự kiện công khai đầu tiên của mạng lưới dự kiến diễn ra vào ngày 22/09 tại Roma, với buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Thánh Anrê khu vực Quirinale, và sau đó là một cuộc tuần hành tới trụ sở Hạ viện Ý ở khu vực Montecitorio. Khoảng 50 linh mục dự kiến sẽ tham gia sự kiện này.