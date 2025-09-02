Nhà truyền giáo giáo dân người Ai Len được giải thoát sau gần một tháng bị bắt cóc tại Haiti

Sau gần một tháng bị giam giữ, Gena Heraty, nữ giáo dân thừa sai người Ai Len, người đã phục vụ tại Haiti suốt ba thập kỷ qua, đã được trả tự do cùng với những con tin khác bị bắt cóc trong vụ tấn công một trại trẻ mồ côi gần Kenscoff, khu vực ngoại ô thủ đô Port-au-Prince, vào ngày 3/8/2025.

Vatican News

Tổ chức phi chính phủ Nuestros pequeños hermanos (NPH), nơi bà Heraty phục vụ, đã loan báo tin vui này với “lòng biết ơn sâu xa và niềm an ủi không thể diễn tả”.

Tổ chức chưa công bố chi tiết về việc trả tự do, chỉ xác nhận rằng các con tin được giải thoát “đều an toàn, đang được chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý, đồng thời ở bên gia đình”. Trong số những người được giải thoát có cả một em bé ba tuổi khuyết tật.

Trong tuyên bố đưa ra những giờ gần đây, gia đình của nhà truyền giáo người Ai Len bày tỏ lòng cảm tạ đến tất cả những ai “đã góp phần đưa bà trở về. Chúng tôi vô cùng biết ơn mọi người, tại Haiti và trên thế giới, đã không ngừng nỗ lực trong những tuần lễ khủng khiếp này để đảm bảo cho họ trở về an toàn”.

Gia đình nhấn mạnh: “Sự quan tâm, tình yêu thương, lời cầu nguyện và tinh thần liên đới được bày tỏ dành cho Gena và cho chúng tôi, từ bạn bè, hàng xóm, cộng đoàn, đồng nghiệp, và ngay cả từ những người không quen biết, đã trở thành nguồn an ủi và nâng đỡ to lớn”.

Tuyên bố kết thúc với lời kêu gọi ưu tiên cho “sức khỏe và sự riêng tư” của bà Heraty: “Chúng tôi tha thiết xin các phương tiện truyền thông tôn trọng nhu cầu thinh lặng trong khi tất cả những người liên quan đang hồi phục sau biến cố đau thương này. Chúng tôi tiếp tục mang Haiti trong trái tim mình và hy vọng vào hòa bình cũng như an ninh cho tất cả những ai đang chịu ảnh hưởng của bạo lực và tình trạng bất ổn tại đất nước này”.

Theo nhật báo Haiti Le Nouvelliste, những kẻ tấn công trại trẻ mồ côi là thành viên của một băng nhóm. Các dữ liệu của Liên Hiệp Quốc cho biết các băng nhóm có vũ trang hiện kiểm soát khoảng 85% thủ đô Port-au-Prince. Riêng trong nửa đầu năm 2025, tại Haiti đã có gần 350 vụ bắt cóc.