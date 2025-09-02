Một linh mục ở Kenema, Sierra Leone, bị sát hại

Cha Augustine Dauda Amadu, chánh xứ Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội ở Kenema, đã bị tấn công vào sáng sớm ngày 30/8/2025 tại nhà xứ của ngài ở khu Burma 3, ngoại ô thành phố.

Vatican News

Theo thông tin từ cảnh sát Sierra Leone, lúc 7:45 sáng, một giáo dân đã gọi điện báo cho đồn cảnh sát địa phương rằng cha Amadu đã bị những kẻ có vũ trang không rõ danh tính tấn công tại nhà xứ trong đêm. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của vị linh mục. Các nhà điều tra cho biết những kẻ sát nhân đã đột nhập vào nhà bằng cách phá cửa sổ. Cảnh sát ước tính cha Amadu bị giết trong khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng, giữa đêm 29 và 30/8/2025.

Cho đến nay, nhà chức trách chưa xác nhận liệu bọn cướp có lấy đi tài sản nào hay không. Động cơ vụ giết người vẫn chưa rõ ràng và chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Tuy nhiên, nhiều giáo dân và các nhà lãnh đạo Giáo hội đã cung cấp lời khai cho cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ án.

Cha Amadu được cộng đoàn yêu mến vì sự sẵn sàng phục vụ và lòng nhân hậu. Ngài đặc biệt dấn thân với giới trẻ và các gia đình khó khăn. Những bài giảng mạnh mẽ của ngài chống lại tham nhũng và tội phạm đã đem lại cho ngài sự kính trọng sâu sắc, nhưng cũng khiến ngài, theo lời giáo dân, trở thành mục tiêu của một số kẻ thù trong một vài lĩnh vực.

Kenema là thủ phủ của tỉnh miền Đông Sierra Leone cũng như của quận cùng tên. Khu vực này trong thời gian gần đây chứng kiến sự gia tăng đáng kể các tội ác bạo lực như cướp có vũ trang và các vụ hành hung, làm xói mòn an ninh của các cộng đồng địa phương.