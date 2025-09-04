Các lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ thăm Thánh Địa

Khi cuộc chiến Israel–Hamas sắp tròn 2 năm, phái đoàn các lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã lên đường đến Giêrusalem, Bờ Tây Palestine và Israel trong chuyến thăm mục vụ, nhằm bày tỏ sự đồng hành và liên đới với những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh.

Vatican News

Phái đoàn do Đức Tổng Giám mục William E. Lori của Baltimore, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, dẫn đầu. Đồng hành với ngài còn có Đức ông Peter I. Vaccari, Chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi Công giáo Cận Đông – Sứ vụ Giáo hoàng (CNEWA), cùng đại diện Hiệp sĩ Columbus, trong đó có Hiệp sĩ Thủ lãnh Patrick E. Kelly và Tổng Thư ký John A. Marrella.

Đồng hành và liên đới với người đau khổ

Trong thông cáo ngày 2/9/2025, Đức ông Vaccari cho biết mục đích của chuyến đi là để “bày tỏ sự đồng hành và tình liên đới” với các cộng đoàn đang gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột, bùng nổ từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.

Theo Bộ Y tế Gaza do Hamas kiểm soát, đến nay hơn 63.000 người Palestine đã thiệt mạng, trong khi Israel ghi nhận khoảng 1.200 người chết và hơn 5.400 người bị thương. Trong số 251 con tin Israel bị Hamas bắt giữ hôm 7/10/2025, hiện còn 50 người bị giam giữ, chỉ khoảng 20 người được tin là còn sống.

Ngày 22/8/2025, hệ thống Phân loại An ninh Lương thực Toàn cầu (IPC) chính thức tuyên bố tình trạng nạn đói tại Gaza, gọi đây là thảm họa “hoàn toàn do con người gây ra” và có thể “ngăn chặn và đảo ngược”. Tổ chức này kêu gọi một “phản ứng khẩn cấp và quy mô lớn”, cảnh báo rằng “chỉ cần chậm trễ thêm vài ngày nữa, số người chết vì đói sẽ gia tăng ở mức không thể chấp nhận”.

Chương trình viếng thăm

Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm, phái đoàn sẽ cử hành phụng vụ tại Nhà thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem, Vương cung thánh đường Chúa Giáng Sinh ở Bêlem và Nhà thờ Truyền Tin tại Nadarét, đồng thời gặp gỡ các nhà lãnh đạo cộng đoàn Kitô hữu trong vùng, một cộng đoàn gần như bị tiêu diệt, vẫn tích cực dấn thân phục vụ, mang lương thực, nước uống và thuốc men cho những gia đình đói khát, cũng như chăm sóc y tế qua hệ thống phòng khám và bệnh viện.

Hồi giữa tháng 8, Giáo hội Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc quyên góp đặc biệt để cứu trợ nhân đạo cho những người dân đang chịu đau khổ ở Gaza và các khu vực Trung Đông lân cận. Số tiền được chuyển đến Cơ quan Cứu trợ Công giáo của Hội đồng Giám mục Mỹ và Hiệp hội Phúc lợi Công giáo Cận Đông, tổ chức đã phân phối hơn 1,6 triệu đô la viện trợ để giúp trên 36.000 người ở Gaza, kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas bùng nổ.