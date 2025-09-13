Một Kitô hữu bị sát hại tại Pháp khi đang livestream nói về đức tin

Tối ngày 10/9/2025, tại Lyon, miền nam nước Pháp, một tín hữu Kitô người Iraq ngồi xe lăn, ông Ashur Sarnaya, 45 tuổi, đã bị đâm tử vong khi đang phát trực tiếp trên mạng xã hội TikTok, nơi ông thường chia sẻ về đức tin. Vụ việc gây chấn động cộng đoàn Kitô hữu địa phương và làm dấy lên nhiều câu hỏi về động cơ sát hại.

Vatican News

Theo nhật báo Le Progrès, Sarnaya bị kẻ tấn công chờ sẵn trước cửa chung cư, dùng dao đâm vào cổ. Khi lực lượng cấp cứu đến, ông đã trong tình trạng ngừng tim và không thể qua khỏi. Sinh năm 1979, ông đã sống hơn mười năm cùng chị gái tại Lyon, sau khi phải rời Iraq vào năm 2014 để tránh sự bách hại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hàng xóm mô tả ông là người hiền lành, “chưa bao giờ gây phiền toái cho ai”.

Gia đình cho biết Sarnaya, một Kitô hữu nghi lễ Assyria, thường tổ chức các buổi phát trực tiếp để chia sẻ Tin Mừng. Trong một đoạn video còn lưu lại sau vụ tấn công, ông xuất hiện với khuôn mặt đầy máu. Người chị gái xúc động nói: “Ông ấy chỉ làm video để loan báo Lời Chúa. Ông ấy không có kẻ thù. Khi tôi chạy đến thì ông ấy đã qua đời.”

Các tổ chức Công giáo tại Pháp đồng loạt lên tiếng. Tổ chức "Œuvre d’Orient" mạnh mẽ lên án vụ sát hại, nhấn mạnh người Kitô hữu Trung Đông phải được sống và làm chứng cho đức tin trong an toàn và phẩm giá. "SOS Chrétiens d’Orient" gọi cái chết của Sarnaya là “một bi kịch không thể tưởng tượng,” bởi ông đã chạy trốn bách hại từ Iraq mà nay lại bị giết hại trên đất Pháp.

Cảnh sát Lyon đã mở cuộc điều tra về vụ giết người. Hiện chưa loại trừ giả thuyết nào, dù nhân chứng cho biết có kẻ mặc áo choàng đen rời hiện trường.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh gia tăng các hành vi chống Kitô giáo tại Pháp. Chỉ trong nửa đầu năm 2025 đã ghi nhận 401 vụ, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là phá hoại và xúc phạm nơi thờ phượng. Những tháng gần đây cũng xảy ra nhiều vụ phóng hỏa tại các nhà thờ, làm gia tăng lo ngại về an toàn của cộng đoàn Kitô hữu.