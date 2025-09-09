Ít nhất 261 tu sĩ ở Nicaragua đã bị trục xuất khỏi nước này

Một báo cáo của tổ chức nhân quyền Colectivo Nicaragua Nunca Más cho biết đã có “ít nhất 261” tu sĩ bị chính phủ Nicaragua, do Tổng thống Daniel Ortega lãnh đạo, trục xuất.

Vatican News

Trong danh sách những người bị trục xuất có Đức cha Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cùng với các giám mục Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos và Isidoro del Carmen Mora Ortega.

Bản báo cáo, mang tựa đề “Đức tin dưới lửa đạn” và được hãng tin Efe phổ biến, cũng nhắc lại việc trục xuất Đức Tổng giám mục Waldemar Stanisław Sommertag, Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua, hồi tháng 3/2022, cùng khoảng 140 linh mục thuộc nhiều giáo phận trong nước. Danh sách còn ghi nhận hơn 90 nữ tu, khoảng 10 chủng sinh và 3 phó tế bị buộc rời khỏi đất nước.

Ngoài ra, tổ chức nhân quyền này cũng tố cáo việc chính phủ Nicaragua đóng cửa 5.609 hiệp hội phi lợi nhuận trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025, trong đó có 1.294 tổ chức tôn giáo. Đồng thời, 54 cơ quan truyền thông cũng bị đình chỉ hoạt động, gồm 22 cơ quan Công giáo, trong đó có nhiều kênh truyền hình và đài phát thanh. Các biện pháp đàn áp này không chỉ nhắm vào Giáo hội Công giáo, mà còn tác động đến các hệ phái Kitô khác, đặc biệt là các mục sư và lãnh đạo Tin Lành.