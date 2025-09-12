Tín hữu Đông Timor, Indonesia và Singapore tưởng nhớ Đức Thánh Cha Phanxicô

Chiều thứ Tư 10/9/2025, khoảng 300.000 tín hữu Đông Timor đã quy tụ tại quảng trường Taci Tol ở thủ đô Dili, tham dự Thánh lễ do Đức Hồng y Virgilio do Carmo da Silva, Tổng giám mục Dili, chủ sự, nhân kỷ niệm một năm ngày Đức cố Giáo hoàng Phanxicô hiện diện tại nơi này trong chuyến tông du thứ 45 của ngài đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9/2024.

Vatican News

Đông Timor

Một năm trước, hơn 600.000 tín hữu Đông Timor đã gặp gỡ Đức Giáo hoàng Phanxicô. Một năm sau biến cố và sau khi ngài qua đời, kỷ niệm về chuyến viếng thăm vẫn còn sống động, với tình cảm không hề phai nhạt.

Thánh lễ tạ ơn do Hội đồng Giám mục Đông Timor tổ chức có sự tham dự của Đức cha Leandro Maria Alves, Giám mục Baucau, Đức ông Marcel Smejkal thuộc Tòa Sứ thần Tòa Thánh, cùng đông đảo linh mục và tu sĩ.

Sau Thánh lễ lúc 18 giờ, cộng đoàn cùng chia sẻ, cầu nguyện và tham dự một buổi hòa nhạc. Đức Hồng y Virgilio nhấn mạnh: “Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã khôi phục đức tin và hy vọng của chúng ta, để lại dấu ấn không phai trong tâm hồn người dân Timor”. Ngài gợi lại hai biến cố lịch sử tại Taci Tol: chuyến thăm của Thánh Gioan Phaolô II năm 1989 và chuyến thăm của Đức Phanxicô, đưa quốc gia non trẻ này “vào bản đồ thế giới” như một dân tộc hiệp nhất, trung thành và biết đấu tranh cho tự do.

Indonesia

Tại Indonesia, nơi Đức Phanxicô đã gặp gỡ hàng chục ngàn tín hữu vào tháng 9/2024, ký ức về chuyến viếng thăm vẫn còn vang vọng, dù hiện nay đất nước đang trải qua những bất ổn xã hội dữ dội. Đức Hồng y Ignatius Suharyo, Tổng giám mục Jakarta, kêu gọi một “sự hoán cải quốc gia” dựa trên lắng nghe người dân và các giới chuyên gia, như Đức Thánh Cha từng nhấn mạnh: “Trước hết hãy lắng nghe, vì mọi sự đều khởi đi từ lắng nghe”.

Singapore

Tại Singapore, cộng đoàn Công giáo nhỏ bé vẫn tiếp tục bước đi theo lời mời gọi của Đức Phanxicô. Tổng giáo phận vừa công bố Kế hoạch Mục vụ 2025–2035, nhấn mạnh năm ưu tiên: thường huấn, xây dựng cộng đoàn đức tin, củng cố trách nhiệm chung, hiệp nhất trong đa dạng và sống tinh thần hiệp hành. Đức Hồng y William Goh khẳng định kế hoạch này được gợi hứng từ lời Đức Thánh Cha, mời gọi “cùng nhau bước đi, cùng nhau phân định và cầu nguyện”, như các Tông đồ tiên khởi.