Các Giám mục Na Uy cảnh báo về khuynh hướng ủng hộ “an tử” trong giới chính trị nước này

Trong bối cảnh Na Uy chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Quốc hội ngày 8/9/2025, và giữa lo ngại về sự ủng hộ ngày càng tăng của giới chính trị đối với việc an tử, các giám mục nước này vừa công bố một thư mục vụ kêu gọi tín hữu hướng dẫn lựa chọn chính trị của mình theo giáo huấn của Giáo hội về sự sống và phẩm giá con người.

Vatican News

Được công bố vào Chúa nhật XXII Thường niên, và được ký bởi Đức cha Erik Varden, Giám mục Trondheim, và Đức cha Fredrik Hansen, Giám mục Oslo, thư mục vụ bày tỏ lo ngại trước việc ngày càng có nhiều chính trị gia ủng hộ trợ tử. Các ngài nhấn mạnh: “Mọi người đau khổ vì bệnh tật hay đau đớn đều cần được chăm sóc đầy đủ, cũng như gia đình và những người chăm sóc họ. ‘Giúp’ một người chết không giúp ích gì cho ai”.

Hai giám mục khẳng định tính bất khả xâm phạm của sự sống: “Không ai – dù là thai nhi, người bệnh nan y, người tị nạn mới đến, hay nạn nhân của bạo lực và nạn buôn người – có thể bị xem thường so với người giàu có, người quyền lực hay người nổi tiếng”.

Trong thư, các ngài nhấn mạnh việc bỏ phiếu không chỉ là quyền lợi, nhưng còn là “một bổn phận nặng nề và quan trọng” của khoảng 160.000 người Công giáo tại Na Uy. Dù chỉ chiếm 3,5% dân số, cộng đoàn Công giáo vẫn được kêu gọi tích cực tham gia đời sống xã hội và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu.

Các giám mục liệt kê nhiều lãnh vực then chốt mà giáo huấn của Giáo hội có thể giúp các cử tri quyết định: bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên, quyền tự do tôn giáo, củng cố gia đình, chăm sóc người nghèo và trách nhiệm quốc tế của Na Uy. Các ngài cũng lưu ý rằng dù đất nước được biết đến như một quốc gia phúc lợi giàu mạnh, “mỗi năm vẫn có người không đủ tiền sưởi ấm mùa đông, không có thực phẩm dịp Giáng Sinh, và trẻ em bị bỏ lại phía sau vì gia đình không đủ sức cho các em đi học hay có các hoạt động giải trí”.

Trong thư mục vụ, hai giám mục Na Uy cũng khẳng định tự do tôn giáo là quyền căn bản gắn liền với phẩm giá con người và cần được bảo đảm để mọi người có thể sống và hành động theo đức tin của mình.