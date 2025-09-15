Các Giám mục Hàn Quốc gặp Quốc hội để thảo luận về luật phá thai

Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đang lên tiếng mạnh mẽ trong những tuần gần đây để bảo vệ thai nhi, khi Quốc hội nước này thảo luận về một dự luật gây nhiều tranh cãi liên quan đến việc phá thai. Đức cha Pius Moon Chang-woo, Chủ tịch Ủy ban Gia đình và Sự sống của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, đã gặp gỡ các đại diện của Đảng Dân chủ, để thảo luật về dự luật mà theo Giáo hội có nguy cơ cho phép “chấm dứt thai kỳ” không giới hạn.

Vatican News

Ngày 12/9/2025, Đức cha Moon cùng với một số linh mục và chuyên gia luật đã gặp một số nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ, lực lượng đang thúc đẩy việc sửa đổi Luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Trước đó, vào tháng 8, Đức cha cũng đã có cuộc gặp với ông Park Joo-min, Chủ tịch Ủy ban Y tế và Phúc lợi của Quốc hội. Các cuộc gặp đều diễn ra kín, tập trung vào việc trao đổi quan điểm về dự luật.

Nguồn gốc cuộc tranh luận này bắt đầu từ phán quyết của Tòa án Hiến pháp năm 2019, tuyên bố luật hình sự năm 1953 coi “phá thai là tội phạm” là “vi hiến”. Quốc hội được yêu cầu ban hành luật mới trong vòng một năm, nhưng đã không thực hiện. Kể từ 1/1/2021, phá thai không còn là tội phạm, song cũng chưa được đưa vào hệ thống y tế quốc gia. Hiện nay, Đảng Dân chủ – đảng đa số tại Quốc hội – mong muốn luật hóa vấn đề này, song Giáo hội Công giáo và nhiều bác sĩ Hàn Quốc lo ngại rằng dự luật sẽ mở rộng phạm vi phá thai một cách không giới hạn.

Đức cha Moon đã gửi các nghị sĩ bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, trong đó phản đối việc sửa đổi luật. Đức cha nhấn mạnh: “Cần tiến bước theo hướng tôn trọng sự sống, tạo điều kiện để phụ nữ được an tâm khi mang thai và sinh nở, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội đối với các bà mẹ đơn thân”. Ngài cũng nhắc lại yêu cầu của Tòa án Hiến pháp trong tiến trình lập pháp là phải xây dựng sự đồng thuận xã hội.

Các nhà lập pháp phản hồi bằng cách lập luận rằng những lo ngại như quyền tiếp cận phá thai không giới hạn hoặc việc sử dụng phá thai y tế không nằm trong số các mục tiêu của sửa đổi. Họ cũng tuyên bố rằng họ không có ý định cho phép vô điều kiện và sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong cuộc tranh luận, đồng thời xem xét các xu hướng quốc tế.

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối diện với “mùa đông dân số”, và việc bảo vệ sự sống trở thành một ưu tiên không chỉ mang tính luân lý mà còn ảnh hưởng đến tương lai xã hội.