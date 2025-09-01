Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi sử dụng trí tuệ nhân tạo cách có trách nhiệm

Trong thư gửi đến các tín hữu nhân dịp Labour Day 1/9/2025, Đức Tổng Giám mục Borys Gudziak, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã kêu gọi “cổ võ việc sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm và đảm bảo sự bảo vệ mạnh mẽ cho những người dễ bị tổn thương nhất”.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức Tổng Giám mục Gudziak nhắc lại lời Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi nhìn nhận trí tuệ nhân tạo với “trách nhiệm và sự sáng suốt” để nó có thể phục vụ lợi ích chung.

Trong thư, Đức Tổng Giám mục Borys Gudziak, cũng là Giám mục của giáo phận Công giáo Ucraina ở Philadelphia, nhấn mạnh rằng ngài và các Giám mục Mỹ “quan tâm đến những người vốn đã dễ bị tổn thương - người lao động nhập cư, người lao động phổ thông, người lao động thu nhập thấp và người trẻ - những người thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của những thay đổi kinh tế”, và nhắc nhở các tín hữu Công giáo “nên nhấn mạnh rằng những lợi ích của công nghệ mới phải được chia sẻ một cách công bằng”.

Trong bối cảnh công nghệ đang thay thế người lao động, Đức Tổng Giám mục Gudziak cảnh báo rằng “Trí tuệ nhân tạo không bao giờ được phép phát triển bằng cách đánh đổi nhân phẩm con người”. Ngài mời gọi người lao động và những người ra quyết định đối thoại với nhau cách chân thành, “để ngăn chặn cuộc cách mạng công nghệ làm gia tăng bất bình đẳng và tập trung của cải cùng quyền lực vào tay một số ít người”.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục mời gọi cầu nguyện: “Nhân Ngày Lao động này, chúng ta hãy hướng về Thánh Giuse Thợ, người thợ mộc khiêm nhường, người đã thể hiện phẩm giá, sự siêng năng và chăm sóc cho gia đình bằng sự dấn thân hàng ngày và tình yêu gia đình. Nhờ lời chuyển cầu của ngài, chúng ta hãy bảo vệ quyền lợi của tất cả người lao động và đảm bảo rằng tiến bộ công nghệ luôn tôn vinh sự thánh thiêng trong việc lao động của con người”.