Các Giám mục ở vùng biên giới Mỹ-Mexico kêu gọi mở hành lang nhân đạo cho người di cư

Các Giám mục ở vùng biên giới Mỹ-Mexico mạnh mẽ kêu gọi hành động khẩn cấp để đối phó với tình trạng di cư ngày càng vô nhân đạo. Thông qua một thông cáo chung, các ngài lên án chính sách thắt chặt và thúc giục việc mở các hành lang nhân đạo an toàn để bảo vệ phẩm giá con người.

Vatican News

Tại cuộc họp định kỳ diễn ra ở Piedras Negras, bang Coahuila, Mexico, các giám mục từ những giáo phận nằm dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình trạng của hàng ngàn người di cư. Nhiều người di cư phải chạy trốn chiến tranh, bạo lực và nghèo đói cùng cực ở quê hương, nhưng lại rơi vào một vùng đất mà những hiểm nguy được nhân lên gấp bội. Các giám mục đã gọi tuyến đường di cư qua Mexico là “nguy hiểm nhất trên thế giới”, và những con số từ Tổ chức Di cư Quốc tế đã vẽ nên một bức tranh đáng báo động về cuộc hành trình đầy rủi ro và đau khổ này.

Đức giám mục Gustavo García Siller đến từ Giáo phận San Antonio, bang Texas, đã chia sẻ sự thất vọng với những chính sách di cư hiện hành: “Việc di cư hiện nay luôn phức tạp; nhưng bây giờ là lúc tôi cảm nhận rõ nhất sự bất lực và bất cập. Chúng tôi đã rất chủ động với vai trò của mình, nhưng với những chính sách này, chúng tôi cảm thấy cánh cửa đang bị đóng lại và thái độ phòng thủ quá gay gắt, buộc chúng tôi phải tìm kiếm các chiến lược mới”.

Các giám mục đã đến thăm trung tâm “Frontera digna”, một cơ sở đón tiếp người di cư, người tị nạn và người bị trục xuất đang gặp khó khăn, và lắng nghe những câu chuyện đầy tuyệt vọng của những người đã bán tất cả tài sản để lo chi phí cho cuộc hành trình, về những lần phải đối mặt với các băng nhóm tội phạm và những khoản tiền chuộc. Đức cha Alfonso Miranda Guardiola, Giám mục Piedras Negras, đã mô tả đây là những lời chứng “đau lòng”, vì chúng cho thấy rõ Mexico đã trở thành một trong những chặng đường gian nan nhất trong cuộc di cư của họ.

Trong bối cảnh đó, các Giám mục Mỹ và Mexico đã đưa ra thông cáo chung, kêu gọi một hành động khẩn cấp để “mở các hành lang nhân đạo an toàn và hợp pháp cho những người di cư và tị nạn dễ bị tổn thương nhất”. Các ngài nhấn mạnh rằng trong khi mọi quốc gia đều có quyền duy trì biên giới của mình, họ cũng có trách nhiệm đạo đức trong việc bảo đảm mạng sống con người và tạo ra một quá trình di trú an toàn và nhân đạo, bao gồm cả quyền tị nạn.