Các giám mục Á châu: Tham nhũng và hủy hoại môi trường là một khủng hoảng chung

Các nhà lãnh đạo Công giáo tại châu Á đã khai mạc “Mùa Thụ tạo” với lời cảnh báo mạnh mẽ: hủy hoại môi trường và tham nhũng có hệ thống tạo nên một khủng hoảng chung đe dọa người nghèo và trái đất.

Hồng Thủy - Vatican News

Tại Nhật Bản, Đức Hồng y Isao Kikuchi, Tổng Giám mục Tokyo và Chủ tịch Caritas Quốc tế, mời gọi tín hữu không chỉ tham gia các hoạt động sinh thái, mà còn thực hiện một “hoán cải tôn giáo” đặt nền tảng trên việc chăm sóc thụ tạo.

Vi phạm công lý và hòa bình thường gây ảnh hưởng nặng nhất trên người nghèo

Đức Hồng y Kikuchi cũng nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo với chủ đề “Hạt giống của hòa bình và hy vọng”. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng những vi phạm công lý và hòa bình thường giáng nặng nhất trên người nghèo, đặc biệt là các cộng đồng bản địa. Dựa trên Tin Mừng, Đức Hồng y mời gọi tín hữu can đảm làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, vượt trên “lẽ thường của thế giới” để bước đi trên con đường thập giá hôm nay.

Lòng tham hủy diệt cả người nghèo lẫn hành tinh

Tại Philippines, Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Giám mục Kalookan và Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, liên kết Mùa Thụ tạo với lời kêu gọi cấp bách cho công lý. Ngài công bố thư mục vụ Vươn lên từ cơn lũ tham nhũng của Hội đồng Giám mục Philippines và khởi động Bộ Mục vụ Tiếp cận Công lý. Nhắc lại cái chết thương tâm của một lễ sinh trẻ vì nhiễm bệnh từ nguồn nước ô nhiễm, ngài cảnh báo: “Tham nhũng và khai thác thụ tạo là việc sát hại. Lòng tham hủy diệt cả người nghèo lẫn hành tinh”.

Trích thông điệp Laudato Si’ số 49, Đức Hồng y David khẳng định: “Chúng ta không so sánh hai khủng hoảng riêng biệt, một về môi trường và một về xã hội, nhưng là một khủng hoảng phức hợp”. Ngài cũng lên án “thần tham lam” trong xã hội Philippines, đặc biệt việc mở rộng cờ bạc trực tuyến, và nhấn mạnh: “Không ai có thể làm tôi hai chủ… Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của”.

Cả hai vị Hồng y đều nhấn mạnh rằng Mùa Thụ tạo không chỉ là thời gian cho các chương trình môi trường, nhưng còn là cơ hội để đổi mới đức tin và hành động. Giáo hội tại Nhật được mời gọi canh tân đời sống truyền giáo qua hoán cải sinh thái, trong khi Giáo hội Philippines được thúc giục chống tham nhũng, bảo vệ người nghèo và sống hiệp thông với thụ tạo.