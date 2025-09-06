Cảnh sát Ý ngăn chặn nguy cơ tấn công vào lễ hội Công giáo tại Viterbo

Cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm Ý đã kịp thời ngăn chặn một âm mưu tấn công nhắm vào lễ hội Công giáo “Macchina di Santa Rosa”, một lễ hội đã có từ nhiều thế kỷ ở thành phố Viterbo, nơi hàng ngàn người, bao gồm cả Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani, dự kiến sẽ tham dự.

Vatican News

Theo các phương tiện truyền thông Ý, ngày 3/9/2025, lực lượng cảnh sát và các đặc vụ DIGOS – chuyên trách chống khủng bố và tội phạm có tổ chức – đã đột kích một nhà nghỉ gần tuyến đường diễn ra sự kiện, bắt giữ hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tại chỗ, họ thu giữ nhiều vũ khí tự động, gồm một súng ngắn bán tự động và một khẩu súng máy.

Nhà nghỉ trên nằm gần tuyến đường rước kiệu “Macchina di Santa Rosa”, cỗ xe cao gần 30 mét, do 100 người khiêng trong cuộc rước tôn kính thánh nữ Rosa thành Viterbo, bổn mạng của thành phố. Đây là một trong những truyền thống tôn giáo – văn hóa nổi bật nhất của Ý, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Riêng năm nay, báo Corriere della Sera ước tính có khoảng 40.000 người tham dự cuộc rước.

Thủ tướng Giorgia Meloni, trong tuyên bố ngày 4/9/2025 trên mạng X, đã chúc mừng Bộ Nội vụ và các lực lượng an ninh “vì sự can thiệp kịp thời”, giúp sự kiện diễn ra an toàn. Bà nhấn mạnh: “Đây là một chiến dịch quyết đoán cho phép cử hành trong an toàn một truyền thống độc đáo, vốn là kho tàng thiêng liêng đối với người dân Viterbo và toàn nước Ý”.

Ngoại trưởng Tajani, người được di tản đến nơi an toàn thay vì tham dự như dự kiến, cũng bày tỏ lòng biết ơn lực lượng an ninh và chính quyền địa phương vì đã bảo đảm cho cuộc rước diễn ra “bình an và không hoảng loạn”.

Tờ Avvenire, cơ quan truyền thông của Hội đồng Giám mục Ý, trích dẫn nguồn cảnh sát cho biết hai nghi phạm không có liên hệ với các mạng lưới khủng bố như IS, mà dường như liên quan đến tội phạm có tổ chức. Tuy vậy, cuộc điều tra vẫn tiếp tục theo hướng “khả năng lên kế hoạch khủng bố”, đồng thời các nghi phạm sẽ bị truy tố về “buôn lậu vũ khí”.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Baris Boyun, một trùm mafia Thổ Nhĩ Kỳ, đang chờ bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị bắt tại Viterbo hồi tháng 5/2024 trong chiến dịch phối hợp giữa cảnh sát Ý và Interpol.