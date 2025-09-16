Các Giám mục Ba Lan nhấn mạnh giá trị của giáo lý

Trong một thông điệp gửi tới các tín hữu đang tham gia Tuần lễ Giáo dục Công giáo lần thứ 15, diễn ra từ ngày 14-20/9, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã khẳng định vai trò then chốt của việc học giáo lý tại trường học, coi đây là “trường học của hy vọng” giữa những thách thức của xã hội hiện đại.

Vatican News

Mở đầu sự kiện, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan chia sẻ: “Trong thế giới ngày nay, các bài giáo lý là trường học của hy vọng. Hy vọng đó cần đồng hành với mọi người và đặc biệt phải hiện diện trong trái tim của các giáo lý viên”.

Các Giám mục Ba Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền tải các giá trị Tin Mừng trong bối cảnh xã hội đang đối mặt với nhiều khủng hoảng. Thông điệp trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong bài giảng đầu tiên: “Sự thiếu vắng đức tin thường kéo theo những bi kịch như mất đi ý nghĩa cuộc sống, quên lãng lòng thương xót, vi phạm phẩm giá con người dưới những hình thức bi thảm nhất, và khủng hoảng gia đình, cùng nhiều vết thương khác mà xã hội chúng ta đang phải chịu đựng không ít”.

Nhắc đến biểu tượng của Năm Thánh, các Giám mục nhấn mạnh rằng “những nhân vật được thể hiện trong đó, đến từ nhiều nơi trên thế giới, đang ôm lấy nhau cho thấy họ là anh chị em, trong khi người đi đầu đoàn người dựa vào Thánh Giá, Đấng, giống như Chúa Kitô, là neo giữ vững chắc mà chúng ta có thể bám víu vào”.

Các Giám mục cũng chỉ trích rằng việc chính phủ Ba Lan hạn chế dạy giáo lý trong hệ thống giáo dục thể hiện sự “phân biệt đối xử và không khoan dung đối với những người có đức tin ở Ba Lan”.

Các Giám mục mạnh mẽ tái khẳng định giáo lý “giúp phát triển cảm xúc và tâm linh của người trẻ” bằng cách dạy cho họ “sự tự do của trái tim, tính tự kỷ luật và khả năng tự chủ, những điều mà nếu thiếu, ngày nay rất khó để tự bảo vệ mình khỏi sự nô lệ của nhiều thói nghiện ngập khác nhau”.

Các thành viên của Nhóm Công tác Giáo lý Giáo xứ của Giám mục đoàn cũng xác tín rằng “mặc dù giáo lý giáo xứ không thể thay thế giờ học giáo lý ở trường, nhưng chính tại giáo xứ, việc truyền dạy đức tin được kết hợp với kinh nghiệm cộng đoàn, kinh nghiệm cầu nguyện và đời sống bí tích”.