Đức Hồng y Tổng Giám mục Westminster lên án kế hoạch của Israel chiếm Gaza

Ngày 8/8/2025, Đức Hồng y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Westminster và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, đã ra tuyên bố mạnh mẽ phản đối kế hoạch của Israel nhằm chiếm quyền kiểm soát Thành phố Gaza và mở rộng các hoạt động quân sự tại đây.

Hồng Thủy - Vatican News

Tuyên bố được đưa ra sau khi nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch 5 bước, bao gồm: giải giáp Hamas; trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống và thi hài những người đã chết; phi quân sự hóa Dải Gaza; thiết lập sự kiểm soát tạm thời của Israel đối với vùng đất này; và cuối cùng là thay thế Hamas bằng một chính quyền dân sự Ả Rập thân thiện.

Đức Hồng y Nichols nói: “Trong những ngày này, tôi khóc thương cho người dân Gaza, khi họ không chỉ tiếp tục chịu đựng đau khổ tột cùng mà còn đối diện với sự leo thang chiến tranh giữa tình cảnh khốn khó và tuyệt vọng”. Ngài khẳng định việc gia tăng phá hủy Thành phố Gaza và phần còn lại của vùng lãnh thổ này để đánh bại một tổ chức khủng bố “là diễn biến đang bị cộng đồng quốc tế lên án”.

Đức Hồng y kêu gọi tìm kiếm một chiến lược khác, “không đẩy thêm biết bao người dân vô tội – những người không tham chiến và hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước bạo lực – vào cảnh khổ đau”. Ngài nhấn mạnh: “Đã quá nhiều máu vô tội đổ xuống, quá nhiều sinh mạng bị hủy diệt, quá nhiều cảnh đói khát và kiệt quệ. Cuộc chiến này phải chấm dứt, chứ không phải leo thang.”

Ngài cũng bày tỏ sự hiệp thông với các tín hữu tại Gaza và với Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, người luôn kiên trì kêu gọi hòa bình, vận động viện trợ và nâng đỡ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza. Ngài mời gọi mọi người chung tay giúp đỡ cụ thể và cầu nguyện.

Theo Reuters, ngày 11/8/2025, 6 nhà báo, trong đó có 5 người của Al Jazeera, đã bị quân đội Israel không kích vào một lều báo chí bên ngoài Bệnh viện Al Shifa ở phía đông Thành phố Gaza. Israel cho rằng một trong số đó là thành viên Hamas, nhưng Al Jazeera bác bỏ cáo buộc này. Vụ việc đã bị giới báo chí, các tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc lên án.