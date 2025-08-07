Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ hỗ trợ tái thiết nhà thờ Thánh Gia ở Gaza

Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ vừa công bố hôm 1 tháng 8 rằng tổ chức này sẽ đóng góp 25.000 đôla Mỹ nhằm hỗ trợ tái thiết nhà thờ Thánh Gia ở Gaza, vốn đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc không kích.

Vatican News

Khoản hỗ trợ được thực hiện với sự phối hợp giữa Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ có trụ sở tại New York và Tổng giáo phận New York.

Ông Ted Deutch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước những thương vong và thiệt hại cấu trúc xảy ra tại nhà thờ Thánh Gia ở Gaza, và chúng tôi bày tỏ tình liên đới với các anh chị em Công giáo. Chúng tôi cầu nguyện cho những người bị thương được mau chóng bình phục và cho sự an toàn của tất cả mọi người đang phải chịu đau thương bởi chiến tranh.”

Nhà thờ Thánh Gia – giáo xứ Công giáo Latinh duy nhất tại Dải Gaza – đã bị trúng bom vào ngày 17 tháng 7 năm 2025, khiến ba người thiệt mạng, trong đó có những tín hữu tị nạn đang trú ẩn trong khuôn viên nhà thờ. Nhiều người khác bị thương, bao gồm cả cha sở. Quân đội Israel cho biết vụ việc là một “tai nạn” và rằng nhà thờ không phải là mục tiêu được nhắm đến.

Sau biến cố này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Đức Giáo hoàng Lêô XIV để bày tỏ sự thương tiếc về nhân mạng.

Người Do Thái và người Công giáo cùng nhau hành động

Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, đã bày tỏ lòng biết ơn về cử chỉ liên đới của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ: “Chúng tôi biết ơn Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ vì sự an ủi và hỗ trợ mà họ bày tỏ, và chúng tôi vui mừng vì có thể cùng nhau, với tư cách là người Do Thái và người Công giáo, góp phần mang lại ánh sáng trong bóng tối của chiến tranh.”

Trong quá khứ, Tổng giáo phận New York và Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ từng cộng tác trong các sáng kiến liên tôn, như việc hỗ trợ tái thiết một ngôi nhà trong kibbutz bị hư hại trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 tại Israel.

Ông Rabbi Noam Marans, Giám đốc Đối thoại Liên tôn của Uỷ ban, chia sẻ rằng khoản đóng góp lần này là cách để khẳng định “tính nhân loại chung của tất cả mọi người”. Ông nói: “Sau thảm kịch này, chúng tôi muốn hiện diện bên các đối tác Công giáo – những người luôn đồng hành với dân Do Thái trong những lúc gian khó.”

Trước vụ đánh bom hôm 17 tháng 7, nhà thờ Thánh Gia vẫn luôn là nơi trú ngụ của khoảng 500 Kitô hữu vốn đã phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc xung đột kéo dài tại Dải Gaza.

Theo thông tin trên trang web chính thức, sứ mạng của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ là “thăng tiến phúc lợi của dân tộc Do Thái và của Israel, đồng thời cổ võ các quyền con người và các giá trị dân chủ tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới”.