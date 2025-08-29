Kể từ năm 2018, Giáo hội Nicaragua chịu hơn 1.000 vụ tấn công từ chính quyền

Báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị đàn áp” của luật sư kiêm nhà hoạt động Martha Patricia Molina, công bố ngày 28/8/2025, cho biết kể từ tháng 4 năm 2018, Giáo hội Nicaragua đã chịu hơn 1.000 vụ tấn công trực tiếp, với 302 lãnh đạo tôn giáo bị trục xuất, ít nhất 36 vụ trộm cắp tài sản, và 16.564 lệnh cấm rước kiệu.

Vatican News

Năm 2023 ghi nhận mức đàn áp cao nhất với 321 hành động thù địch. Năm nay, tính đến tháng 7, mới có 32 vụ được báo cáo, nhưng theo bà Molina, con số giảm không đồng nghĩa sự đàn áp giảm bớt, mà phản ánh tình trạng Giáo hội đã bị suy yếu nặng nề. Các linh mục hiện sống trong “sự im lặng bắt buộc”, vì bất kỳ ai lên tiếng đều có nguy cơ bị bắt giam. Giáo dân cũng chịu sự kiểm soát ngặt nghèo, buộc phải im lặng.

Trong số 302 nhà lãnh đạo bị trục xuất hoặc lưu vong có 4 giám mục, Sứ thần Tòa Thánh, 149 linh mục, 3 phó tế, 13 chủng sinh và 132 nữ tu. Ngoài ra, Giáo hội còn đối diện các biện pháp áp lực kinh tế: tài sản bị tịch thu, tài khoản ngân hàng đóng băng, thuế khóa tùy tiện, và các trường học, dòng tu buộc phải hợp tác với các hoạt động nhà nước dưới đe dọa trả thù.

Ngày 24/8/2025, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng ba giám mục Nicaragua đang lưu vong: Đức cha Silvio Báez, Giám mục Phụ tá Managua; Đức cha Carlos Herrera, Giám mục Jinotega, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua; và Đức cha Isidoro Mora, Giám mục Siuna. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục bị chế độ đàn áp và lưu đày.

Sau buổi tiếp kiến, Đức cha Báez chia sẻ trên mạng xã hội: “Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về Nicaragua và đặc biệt là tình hình của Giáo hội. Ngài khuyến khích tôi tiếp tục sứ vụ giám mục của mình và xác định tôi là Giám mục Phụ tá Managua”. Đức cha bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì sự đón tiếp nồng hậu và những lời khích lệ dành cho Giáo hội đang chịu bách hại.