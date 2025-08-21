Tổ chức bác ái Công giáo cảnh báo: sự gia tăng đàn áp tôn giáo trên thế giới đe dọa mọi tôn giáo

Trước Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của bạo lực liên quan đến tôn giáo hay niềm tin (22/8), tổ chức bác ái Công giáo quốc tế Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (ACN) đã cảnh báo rằng các vi phạm tự do tôn giáo đang tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, ảnh hưởng đến “hàng trăm triệu người” và nhấn mạnh rằng đe dọa đối với một cộng đoàn đức tin rốt cuộc cũng gây nguy hại cho những cộng đoàn khác.

Bà Marta Petrosillo, Tổng biên tập Báo cáo Tự do Tôn giáo trên Thế giới của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, cho biết: “Thực sự, tôi có thể nói đây là thực trạng mà hàng trăm triệu người trên thế giới đang phải đối diện.” Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cử hành Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của bạo lực liên quan đến tôn giáo hay niềm tin này “để tưởng nhớ các nạn nhân của bạo lực, nâng cao nhận thức, bởi vì các vi phạm tự do tôn giáo gây đau khổ cho rất nhiều người”, đồng thời lưu ý rằng hiện nay “người ta có xu hướng xem nhẹ hiện tượng này”.

Bản báo cáo song niên về tự do tôn giáo, được Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ công bố lần đầu năm 1999, sẽ được phát hành lần tới vào ngày 21 tháng 10. Đây là báo cáo duy nhất do một tổ chức phi chính phủ thực hiện, khảo sát tình trạng tự do tôn giáo tại mọi quốc gia và của mọi tôn giáo. “Nếu tự do tôn giáo bị từ chối với một nhóm, thì sớm hay muộn nó cũng sẽ bị từ chối với các nhóm khác,” bà Petrosillo khẳng định.

Suy thoái toàn cầu

Từ ấn bản đầu tiên, báo cáo đã ghi nhận tình trạng ngày càng xấu đi. Bà Petrosillo cho biết: “Đáng tiếc, xu hướng chung là ngày càng tồi tệ hơn, và rất có thể ấn bản tới đây cũng sẽ phản ánh thực tế này, đặc biệt ở một số khu vực trên thế giới.”

Bà nêu ba hình thức đàn áp chính: đàn áp do nhà nước, bạo lực cực đoan, và chủ nghĩa dân tộc dựa trên sắc tộc – tôn giáo.

Châu Phi được ghi nhận là khu vực suy thoái nghiêm trọng nhất trong những thập niên gần đây, với sự lan rộng của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và các vụ tấn công ngày càng tăng. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi các cộng đồng tôn giáo từng chung sống hòa bình, các Kitô hữu gần đây bị tấn công. Burkina Faso, từng được xem là ổn định, nay đã trở thành “một trong những nơi xảy ra nhiều cuộc tấn công thánh chiến nhất thế giới”. Bà cũng nhắc đến sự gia tăng chủ nghĩa dân tộc sắc tộc – tôn giáo tại châu Á, tình trạng bất ổn kéo dài ở Trung Đông, và sự gia tăng vi phạm tại Mỹ Latinh.

Hy vọng và lo ngại

Dù bức tranh u ám, bà Petrosillo ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội dân sự và các chính phủ, mà theo bà, có thể trở thành bước ngoặt trong nỗ lực ngăn chặn các vi phạm tự do tôn giáo.

Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ quan ngại về phương Tây, cảnh báo sự gia tăng các vụ tấn công chống lại một số cộng đoàn tôn giáo, các hành vi phá hoại nhà thờ, và sự gia tăng các vụ chống Do Thái cũng như Hồi giáo do chiến tranh ở Gaza.

Bà lưu ý thêm về những nỗ lực “loại trừ tôn giáo ra khỏi không gian công cộng, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là sự bách hại tinh vi”, và việc quyền tự do lương tâm trong lĩnh vực y tế cũng đang bị đe dọa.

Lên tiếng dù có nguy cơ

Bà Petrosillo khẳng định, báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ “luôn trung thực và khách quan khi đánh giá tình hình”, cho dù điều này có thể gây ra nguy cơ trả thù đối với các cộng đoàn tôn giáo. Bà nói: “Dĩ nhiên, có nguy cơ bị trả đũa, nhưng chúng ta không thể im lặng, và tôi tin chắc rằng đây là cách duy nhất để thay đổi.”

Bà nhắc lại trường hợp của Asia Bibi tại Pakistan, người đã được trả tự do nhờ áp lực quốc tế mạnh mẽ. “Nếu không có sự dấn thân đó, có lẽ bà ấy vẫn còn trong tù,” bà nói.

Lời kêu gọi hành động

Cuối cùng, bà Petrosillo nhấn mạnh đến nhu cầu liên đới với các nạn nhân của bạo lực tôn giáo, lưu ý rằng nhiều người trong số họ sợ bị lãng quên và sự hỗ trợ hữu hình là điều thiết yếu.

Bà kêu gọi nâng cao nhận thức, cầu nguyện, trợ giúp vật chất và vận động ở mọi cấp độ. “Bởi vì tự do tôn giáo là một quyền con người, nhưng cũng là một trách nhiệm chung. Và tùy thuộc vào chúng ta để bảo đảm rằng nhân quyền quan trọng này thực sự được tôn trọng ở khắp nơi.”