Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi quyên góp đặc biệt để trợ giúp nhân đạo tại Gaza

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi tổ chức một cuộc lạc quyên đặc biệt nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Giáo hội Công giáo đối với thảm kịch nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Dải Gaza, khi chiến sự giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn.

Vatican News

Trong thư gửi các Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Timothy P. Broglio – Chủ tịch Hội đồng Giám mục – mời gọi tổ chức “một cuộc lạc quyên đặc biệt để cung cấp cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ mục vụ cho anh chị em tại Gaza và các vùng lân cận ở Trung Đông” thông qua Hiệp hội Cứu trợ Công giáo Cận Đông và Tổ chức Cứu trợ Công giáo – cơ quan cứu trợ nhân đạo quốc tế của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ.

Trong thư đề ngày 12/8 và được công bố ngày 20/8, Đức Tổng Giám mục Broglio – cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ – chia sẻ: “Với mối bận tâm mục vụ sâu sắc trước cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại Gaza, tôi viết thư này đến anh em. Giáo hội chúng ta đang than khóc trước nỗi đau khủng khiếp mà các Kitô hữu và nhiều nạn nhân vô tội khác tại Gaza và vùng lân cận đang phải chịu đựng, khi họ chật vật để sống sót, bảo vệ con cái và sống đúng phẩm giá giữa những điều kiện vô cùng khắc nghiệt”.

Vào tháng 7 vừa qua, nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và UNICEF, đã cảnh báo rằng tình trạng đói kém tại khu vực bị tàn phá này đang vượt ngưỡng nạn đói, khi hơn một phần ba dân số phải trải qua nhiều ngày liền không có gì ăn.

Đức Tổng Giám mục Broglio cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV “tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn và cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza, đồng thời bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc khi khẳng định rằng ‘Gaza đang chết đói’”.

Cuối thư, Đức Tổng Giám mục Broglio nhấn mạnh: “Tình hình tại Gaza và trên toàn Trung Đông đang tha thiết kêu gọi sự trợ giúp của cộng đoàn Công giáo tại Hoa Kỳ. Tôi xin anh em tổ chức cuộc lạc quyên này và gửi ngay các khoản đóng góp đến Hiệp hội Cứu trợ Công giáo Cận Đông và Tổ chức Cứu trợ Công giáo".