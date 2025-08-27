Các Thượng phụ Giêrusalem gọi lệnh của Israel buộc di tản khỏi Gaza là “bản án tử hình”

Trong một tuyên bố chung, các Giáo hội Chính thống Hy Lạp và Latinh tại Giêrusalem bày tỏ quan ngại về hậu quả của hành động quân sự của Israel và “lệnh di tản” khỏi Dải Gaza: “Không thể có tương lai dựa trên sự giam cầm”, cần hành động để chấm dứt “cuộc chiến vô nghĩa và tàn phá này”.

Vatican News

Tuyên bố chung của Toà Thượng phụ Latinh và Toà Thượng phụ Chính thống Hy Lạp tại Giêrusalem công bố hôm thứ Ba 26/8/2025, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa và Đức Thượng phụ Teophilo III, khẳng định rằng các linh mục và nữ tu của Nhà thờ Thánh Gia tại Gaza và của Nhà thờ Chính thống Hy Lạp Thánh Porphyrio “đã quyết định ở lại và tiếp tục chăm sóc tất cả những người cư ngụ trong hai khu nhà này”.

Nhắc lại việc hai khu nhà này đã trở thành “nơi trú ẩn cho hàng trăm thường dân”, bao gồm “người già, phụ nữ, trẻ em” và “người khuyết tật”, các Thượng phụ nhấn mạnh đến nỗi đau khổ mà những người này đang phải gánh chịu sau gần hai năm chiến tranh: “Nhiều người bị suy yếu và suy dinh dưỡng” và do đó, đối với họ, “cố gắng chạy trốn về phía nam chẳng khác nào một bản án tử hình”.

Tuyên bố tiếp tục: “Người dân của Thành phố Gaza, nơi hàng trăm ngàn thường dân sinh sống và là nơi cộng đồng Kitô giáo của chúng tôi tọa lạc, sẽ bị sơ tán và tái định cư đến phía Nam Dải Gaza”. “Lệnh sơ tán” đã được ban hành “cho một số khu phố của Thành phố Gaza” và “cuộc ném bom dữ dội” đã được tiến hành, “gây thêm sự tàn phá và thương vong cho tình hình vốn đã rất tồi tệ trước khi chiến dịch bắt đầu”. Những hành động này chứng minh rằng “chiến dịch không chỉ là một mối đe dọa, mà là một thực tế đang diễn ra”.

Hai Thượng phụ khẳng định: “Không thể có tương lai nào dựa trên sự giam hãm, cưỡng bức di tản hay tinh thần báo thù”. “Đây không phải là con đường đúng đắn, không có lý do gì biện minh cho việc di dời dân thường một cách cố ý và cưỡng bức”.

Do đó, trong tuyên bố chung, các vị lãnh đạo kêu gọi các quốc gia khác làm trung gian hòa giải để ngăn chặn “cuộc huy động quân sự quy mô lớn” của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Dải Gaza, trả tự do cho gia đình các con tin Israel bị bắt cóc trong vụ tấn công ngày 7/10/2023, và cuối cùng là khôi phục hòa bình cho khu vực. “Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa và tàn phá này, đồng thời đảm bảo những người mất tích và con tin Israel có thể trở về nhà”.

Cuối cùng, tuyên bố của Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp và Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem cũng trích lời Đức Thánh Cha Lêô XIV nói với một nhóm người tị nạn Quần đảo Chagos hôm 23/8: “Mọi dân tộc, dù nhỏ bé hay yếu thế, đều phải được tôn trọng trong căn tính và quyền lợi của họ, đặc biệt là quyền được sống trên chính mảnh đất của mình; và không ai có thể cưỡng bức họ phải lưu vong”.