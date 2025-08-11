Sứ thần Toà Thánh tại Thái Lan và Campuchia hy vọng thoả thuận đạt được đưa tới hoà giải và hoà bình ổn định

Đức Tổng Giám Mục Peter Bryan Wells, Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Campuchia bày tỏ vui mừng vì cuộc đối thoại giữa Campuchia và Thái Lan đã dẫn đến nhiều điểm thỏa thuận, và hy vọng có thể đưa tới sự hòa giải và một nền hòa bình ổn định và lâu dài giữa các nhóm liên hệ.

Vatican News

Thỏa thuận ngừng bắn được Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim, Chủ tịch khối Asean, làm trung gian, theo đề nghị của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Trung Quốc. Thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được sau ba ngày đàm phán tại Kuala Lumpur, kết thúc bằng một tuyên bố chung, trong đó có đoạn viết: “Cả hai bên đồng ý ngừng bắn bao gồm tất cả các loại vũ khí, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, các mục tiêu dân sự và quân sự của cả hai bên, trong mọi trường hợp và mọi khu vực. Thỏa thuận này không được phép vi phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Trong những ngày gần đây, cả Campuchia và Thái Lan đều tố cáo nhau là đã vi phạm hiệp định. Do đó, các cuộc đụng độ đã bùng phát trở lại dọc theo đường biên giới dài 800 km, mặc dù chúng đã nhanh chóng lắng xuống. Ngoài ra, tuyên bố cũng kêu gọi một cuộc gặp gỡ khác giữa các bên trong vòng một tháng, và hai chính phủ cam kết “tránh phổ biến những thông tin sai trái hoặc tin giả để giảm căng thẳng”.

Hiệp định mang chữ ký của Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit, và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, ông Tea Seiha.

Trong một tuyên bố gửi đến hãng tin Fides, Đức Tổng Giám Mục Peter Bryan Wells, Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Campuchia nói: “Tất cả chúng tôi đều vui mừng khi biết rằng cuộc đối thoại giữa Campuchia và Thái Lan đã dẫn đến nhiều điểm thỏa thuận, và hy vọng có thể đưa tới sự hòa giải và một nền hòa bình ổn định và lâu dài giữa các nhóm liên hệ. Chúng tôi cầu mong cam kết này có thể tiếp tục trong tương lai, để tránh lặp lại bạo lực mà chúng ta đã chứng kiến trong những tuần qua.”

Đức Tổng Giám Mục kết luận cho biết Giáo hội cũng được khích lệ vì điều này giúp Giáo tập trung sự dấn thân đối với hàng ngàn người di tản và đang gặp khó khăn do cuộc xung đột đau buồn này gây nên.