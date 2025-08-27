Đức Thượng phụ Bartolomeo: “Không có công lý thì không thể có hòa bình”

Bên lề “Cuộc Gặp gỡ Tình bạn giữa các dân tộc” được tổ chức tại Rimini, trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức Thượng phụ Bartolomeo của Chính Thống Constantinople đã kêu gọi các Kitô hữu hiệp nhất để làm chứng cho công lý và hòa bình và không ngừng cầu nguyện trong một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh. Bởi vì không có công lý thì cũng không thể có hòa bình.

Công đồng Nixêa là một mốc lịch sử cho toàn bộ lịch sử Kitô giáo

Trước hết, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa, Đức Thượng phụ khẳng định đây là một mốc lịch sử trọng đại cho toàn bộ lịch sử Kitô giáo. Công đồng nhắc nhớ các tín hữu hôm nay rằng Đức Kitô thực sự là Ngôi Lời nhập thể, đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nếu không, Kitô giáo chỉ còn là một triết lý đạo đức chứ không phải là lịch sử cứu độ.

Các tín hữu cần cùng nhau mừng Chúa Phục Sinh

Ngài cũng nhắc lại rằng ngay tại Công đồng Nixêa, các nghị phụ đã mong muốn toàn thể Giáo hội cùng cử hành Lễ Phục Sinh vào một ngày. Dù những khác biệt lịch sử khiến điều này chưa thực hiện được, nhưng ngài khẳng định để chứng tá Kitô hữu có sức thuyết phục, các tín hữu cần cùng nhau mừng Chúa Phục Sinh. Đức Thượng phụ cho biết ngài và Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu vấn đề, đồng thời nhấn mạnh Thánh Thần đang thúc giục mạnh mẽ sự hiệp nhất trong cử hành mầu nhiệm trung tâm của đức tin.

Khi được hỏi về Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thượng phụ gọi ngài là “một người anh em” đã cùng ngài dấn thân cho hòa bình, đối thoại liên tôn, công lý, bảo vệ môi trường và những người bị bỏ rơi. Ngài tin tưởng Chúa sẽ ban thưởng cho chứng tá cuộc đời và sứ vụ của Đức Thánh Cha.

Chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ

Về Tân Giáo hoàng Lêô XIV, Đức Thượng phụ cho biết đã hai lần gặp gỡ và cảm nhận nơi ngài một quyết tâm tiếp tục con đường của vị tiền nhiệm, đồng thời bày tỏ niềm vui khi chuyến tông du quốc tế đầu tiên của Đức Giáo hoàng sẽ là đến Thổ Nhĩ Kỳ và Nixêa, để cùng nhau làm chứng cho tinh thần đại kết và sự dấn thân trước những thách đố toàn cầu.

Cầu nguyện là khí giới bất khả chiến bại

Nhắc đến các cuộc chiến tại Ucraina, Gaza và nhiều nơi khác, Đức Thượng phụ bày tỏ sự đau buồn trước những xung đột đẫm máu và khẳng định: “Là Kitô hữu, chúng ta phải hiệp nhất trong tiếng nói và hành động cho công lý, vì không có công lý thì cũng không thể có hòa bình. Nhưng chúng ta còn có một khí giới bất khả chiến bại: đó là lời cầu nguyện”.