Nhiều người trẻ Anh đang trở lại với tôn giáo

Không chỉ ở Pháp, mà cả ở Vương quốc Anh, đang xảy ra một hiện tượng đáng chú ý: Nhiều người trẻ thuộc thế hệ Z, những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012, đang trở lại với đức tin. Nhiều người Anh trẻ tuổi đang tìm lại tôn giáo như một nguồn mạch mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.

Vatican News

Hai tờ báo New York Times và Financial Times đã phân tích chi tiết về xu hướng ngày càng nhiều người trẻ Anh trở lại với tôn giáo và nhấn mạnh: "Họ trở lại tôn giáo không phải vì hoài niệm, mà là vì nhu cầu".

Trên thực tế, trong sáu năm qua, ở Vương quốc Anh, số lượng người từ 18 đến 24 tuổi đến nhà thờ ít nhất mỗi tháng một lần đã tăng gấp bốn lần, từ 4% lên 16%, và ở nhóm tuổi từ 25 đến 34, con số này đã tăng hơn gấp ba lần, từ 4% lên 13%. Các thiếu niên tham gia các cử hành tôn giáo nhiều hơn các thiếu nữ, và xu hướng đang gia tăng này đặc biệt đúng với người Công giáo.

Tuy nhiên, tỷ lệ các tín hữu Anh giáo đến nhà thờ đang giảm, từ 41% xuống 34%, trong khi tỷ lệ người Công giáo tham dự Thánh lễ tăng từ 23% lên 31%, và tỷ lệ tham dự của tín đồ Tin Lành Ngũ Tuần tăng từ 4% lên 10%.

Những dữ liệu này có thể là một phần của một hiện tượng chung hơn và có thể được diễn giải cùng với những gì đã được quan sát thấy trong những năm gần đây ở thế giới nói tiếng Pháp. Tại Pháp, Hội đồng Giám mục đã công bố sự gia tăng kỷ lục về số người xin lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào dịp lễ Phục sinh năm 2025: trong số các tân tòng, ngày càng nhiều người trẻ và thiếu niên bị thu hút bởi một đức tin giải đáp những câu hỏi sâu sắc nhất của cuộc sống. Cả tại Thụy Sĩ cũng có những báo cáo về việc những người trẻ tuổi quay trở lại với đức tin Kitô. Và cả ở Bỉ cũng chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể số nghi lễ rửa tội cho người trẻ.