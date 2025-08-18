Các nhà thờ tại Đức tăng cường biện pháp bảo vệ trước nạn phá hoại và trộm cắp

Theo một khảo sát mới đây, nhiều nhà thờ tại Đức đang gia tăng các biện pháp nhằm phòng chống tình trạng phá hoại và trộm cắp. Các giáo xứ hiện dựa vào công nghệ giám sát, các biện pháp cấu trúc, cũng như việc tuần tra của các tình nguyện viên để bảo vệ nhà thờ và các đồ dùng phụng tự.

Khảo sát do Dịch vụ Báo chí Tin Lành thực hiện với 47 nhà thờ Tin Lành khu vực và các giáo phận Công giáo tại Đức cho thấy tình trạng đột nhập, trộm cắp, phá hoại và những hành vi phạm pháp nhằm chiếm đoạt tài sản vẫn là một vấn đề kéo dài. Để đối phó, ngoài việc huy động các nhóm giáo dân tình nguyện tuần tra, nhiều cộng đoàn đã lắp đặt hệ thống camera giám sát, xây dựng thêm cổng rào hoặc thực hiện các biện pháp an ninh khác để bảo vệ nhà thờ khỏi trộm cắp và xâm nhập trái phép.

Dù vậy, đa số các nhà thờ không thể đưa ra số liệu toàn diện về sự gia tăng hay giảm bớt các vụ việc, do chưa có hệ thống ghi nhận tập trung. Tuy nhiên, số liệu từ các công ty bảo hiểm và cảnh sát cho thấy tình hình các năm gần đây tương đối ổn định. Một số cộng đoàn cho rằng sự ổn định này có thể là kết quả của những biện pháp an ninh đã được tăng cường. Nơi nào không đủ kinh phí để lắp đặt hệ thống giám sát hiện đại, thì các giáo xứ thường tập trung bảo vệ những vật dụng quý giá, như thùng quyên góp hay các tác phẩm nghệ thuật.

Một số biện pháp kỹ thuật khác cũng được áp dụng, chẳng hạn như phủ lớp chống vẽ bậy hoặc lắp kính bảo vệ cửa sổ nhà thờ, ví dụ như tại các nhà thờ Tin Lành ở vùng Sachsen và vùng Palatinat. Tổng giáo phận Freiburg duy trì một hệ thống kiểm kê tập trung các đồ dùng và trang thiết bị của nhà thờ và nhà nguyện như một biện pháp phòng ngừa. Trong khi đó, Tổng giáo phận Köln nhấn mạnh đến thiệt hại tinh thần do các vụ trộm gây ra, khi việc đánh cắp các đồ vật thánh thiêng luôn kéo theo “một vết thương sâu trong tâm hồn và niềm tin của các tín hữu”.

Tại Tổng giáo phận Paderborn, Văn phòng Tổng đại diện quy định rằng trong mọi dự án xây dựng hay trùng tu, phải lắp đặt những biện pháp bảo vệ chống trộm và phá hoại, như chấn song hay kính bảo vệ, để nhà thờ chỉ mở một phần ngoài giờ cử hành phụng vụ. Tuy nhiên, theo Tổng giáo phận, sự bảo vệ hữu hiệu nhất cho các nơi thờ phượng vẫn chính là sự hiện diện và cầu nguyện của khách hành hương và cộng đoàn tín hữu.