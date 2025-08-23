Đa số người dân Áo ủng hộ duy trì yếu tố Kitô giáo trong đời sống công cộng

Một cuộc khảo sát toàn quốc mới đây tại Áo, do Johannes Klotz thực hiện, cho thấy, dù tôn giáo ngày càng ít đóng vai trò trong đời sống cá nhân, các biểu tượng và truyền thống Kitô giáo vẫn gắn chặt với cảm thức về căn tính và di sản văn hóa của đất nước.

Khảo sát, được tiến hành vào tháng 2 với hơn 1.000 người tham gia, cho thấy 69% ủng hộ việc duy trì Thánh giá trong các lớp học công lập, ngay cả ở những khu vực Kitô hữu không còn chiếm đa số. Gần 80% cũng mong muốn các ngày lễ Kitô giáo như Phục Sinh, lễ Thánh Nicôla, hay lễ Thánh Máctin tiếp tục được duy trì tại trường học.

Theo nhà khảo sát Johannes Klotz: “Các số liệu cho thấy sự gắn bó mạnh mẽ với Kitô giáo như một phần của di sản văn hóa Áo, bất kể thực hành tôn giáo cá nhân”.

Tuy nhiên, khảo sát cũng bộc lộ một nghịch lý. Chỉ 8% coi đức tin là giá trị cốt yếu trong đời sống, trong khi gia đình (58%), sự tự quyết (54%) và an ninh (48%) được đánh giá quan trọng hơn nhiều. Niềm tin vào các cộng đồng tôn giáo cũng thấp đáng kể, chỉ đạt 28%.

Đây là sự tiếp nối của xu hướng suy giảm niềm tin tôn giáo tại Áo. Nếu như đầu thập niên 1960, gần 90% dân số là Công giáo, thì đến năm 2001 con số này giảm còn 73%, và năm 2023 chỉ còn khoảng một nửa. Bên cạnh đó, tình trạng nhập cư và thay đổi về dân số, đặc biệt tại thủ đô Vienna, đã định hình lại bức tranh tôn giáo: hiện nay, học sinh Hồi giáo chiếm 41% trong các trường tiểu học và trung học, so với 34,5% học sinh Kitô giáo (Công giáo và Chính Thống).

Sự thay đổi này làm gia tăng tranh luận về hội nhập và vai trò của các biểu tượng tôn giáo trong đời sống công cộng. Điều này cho thấy rõ hình ảnh một xã hội vừa bảo vệ truyền thống Kitô giáo như yếu tố văn hóa, vừa chứng kiến đức tin tôn giáo ngày càng bị gạt ra ngoài lề trong đời sống hằng ngày.