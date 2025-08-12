Nhà hoạt động Ucraina kêu gọi Vatican hỗ trợ hồi hương trẻ em Ucraina bị đưa sang Nga

Ông Mykola Kuleba, nhà hoạt động bảo vệ trẻ em Ucraina và nguyên Ủy viên bảo vệ quyền trẻ em của quốc gia này (2014-2021), vừa kêu gọi Vatican can thiệp khẩn cấp nhằm giúp hồi hương hàng chục ngàn trẻ em Ucraina bị Nga cưỡng bức sang Nga. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông công bố một cơ sở dữ liệu, do giới chức chiếm đóng Nga quản lý, dùng để giới thiệu trẻ em Ucraina cho các gia đình Nga nhận nuôi hoặc chăm sóc.

Vatican News

Theo ông Kuleba, cơ sở dữ liệu này thuộc “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” tự xưng ở vùng Donbas, do Nga chiếm đóng. Hình ảnh được ông chia sẻ trên mạng xã hội X và Telegram ngày 7/8/2025 cho thấy các thông tin như ảnh (đã được làm mờ), tên (nhiều tên bị thay đổi), tuổi và đặc điểm tính cách của trẻ. Một cổng tìm kiếm còn cho phép lựa chọn trẻ dựa trên giới tính, độ tuổi, màu tóc, màu mắt và tình trạng anh chị em - điều mà ông Kuleba ví như “một chợ buôn bán nô lệ”.

Ông cho biết, trong thời gian qua, ông đã giúp đưa hơn 750 trẻ em bị cưỡng bức sang Nga hồi hương, nhưng con số bị đưa đi còn quá lớn. Các dữ liệu ông công bố trùng khớp với kết quả điều tra của Phòng Nghiên cứu Nhân đạo thuộc Đại học Yale (Mỹ), do ông Nathaniel Raymond đứng đầu, và đã được trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tháng 12/2024.

Từ năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea và hỗ trợ lực lượng ly khai ở Donbas, đến cuộc xâm lược toàn diện năm 2022, Nga bị cáo buộc đã cưỡng bức ít nhất 19.546 trẻ em Ucraina sang Nga. Các em bị áp đặt chương trình “tái giáo dục yêu nước”, xóa bỏ căn tính Ucraina và bị ép nhận nuôi trong các gia đình Nga. Một số báo cáo cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều. Ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova từng thừa nhận có khoảng 700.000 trẻ em Ucraina đang ở Nga. Ông Kuleba ước tính tổng số trẻ em Ucraina ở các vùng bị chiếm đóng hoặc trên lãnh thổ Nga lên tới 1,6 triệu.

Hành vi cưỡng bức di dời trẻ em này, được nhiều cơ quan điều phối và che giấu, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Genève IV, Công ước về Ngăn ngừa và Trừng trị tội ác diệt chủng, và Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em.

Ông Kuleba bày tỏ hy vọng Đức Thánh Cha sẽ dùng uy tín của Tòa Thánh để gây áp lực buộc Nga cung cấp thông tin về các trẻ em Ucraina đang sống trong vùng bị Nga chiếm đóng hoặc đã bị đưa sang Nga, giúp xác định và liên lạc với các em: “Tôi tin rằng Đức Thánh Cha có thể làm hết sức để giúp chúng tôi tìm lại nhiều em hơn. Đây không chỉ là vấn đề nhân đạo, mà còn là vấn đề đức tin: điều Nga đang làm hoàn toàn trái với các giá trị Kitô giáo mà họ tuyên bố bảo vệ.”