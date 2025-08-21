Myanmar:Bầu cử do chính quyền quân sự ấn định mở ra “tia hy vọng” cho sự tham gia của dân sự

Cuộc bầu cử được chính quyền quân sự tại Myanmar công bố sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2025, dù vẫn do quân đội kiểm soát, nhưng “có thể có sự tham gia nhiều hơn của dân sự trong chính quyền và là một bước tiến nhỏ mang tính tích cực”.

Vatican News

Chia sẻ với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng, ông Joseph Kung Za Hmung, một giáo dân Công giáo tại Yangon, giảng viên và là người sáng lập đại học Công giáo tư thục đầu tiên ở Myanmar, nói: “Ảnh hưởng của quân đội sẽ giảm đi ở một số khía cạnh. Sẽ có các ủy ban độc lập, sẽ có thảo luận về việc trả tự do cho tù nhân chính trị, đất nước sẽ lại có những định chế dân chủ, và đó là một bước tiến tích cực, cho phép chúng ta bước đầu chấm dứt sự cai trị độc quyền của tập đoàn quân sự”.

Ông cũng thừa nhận: “Chúng tôi hiểu rõ những điểm hạn chế. Đây không phải là cuộc bầu cử hoàn toàn tự do, một phần lớn dân chúng không thể hoặc không muốn đi bầu. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một cuộc bầu cử, một hình thức biểu đạt dân chủ, cho dù kết quả đã phần nào có thể dự đoán trước. Nhưng đây là khởi đầu của con đường trở lại với chính quyền dân sự, dù rõ ràng các đòn bẩy chính trị và kinh tế vẫn nằm trong tay giới tướng lĩnh, như đã diễn ra suốt nhiều thập kỷ qua trong lịch sử quốc gia này”.

Chính quyền quân sự hiện thông báo cuộc bầu cử sẽ kéo dài nhiều giai đoạn cho tới tháng 1 năm 2026. Hiện có 55 đảng đăng ký tham gia, trong đó 9 đảng dự kiến tranh cử ở cấp quốc gia. Ủy ban bầu cử của chính quyền thiết lập 330 đơn vị bầu cử cho hạ viện, 110 cho thượng viện, 364 cho nghị viện địa phương và 29 cho đại diện các sắc tộc. Các nhà quan sát lưu ý, một số đơn vị bầu cử nằm trong vùng do lực lượng kháng chiến kiểm soát, điều này giải thích vì sao quân đội gia tăng tấn công nhằm tổ chức bầu cử tại cả các khu vực đó. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa công bố danh sách những địa phương không thể tổ chức bầu cử.

Dù còn nhiều khó khăn, ông Kung Za Hmung vẫn xem đây là “tia hy vọng le lói đầu tiên để tìm lối thoát cho tình hình bế tắc nghiêm trọng: đất nước đang bị tàn phá bởi xung đột, và cần làm mọi cách để phá vỡ thế bế tắc này”, khi Myanmar vẫn bị chia cắt giữa vùng trung tâm do quân đội kiểm soát và các vùng ven do lực lượng kháng chiến và dân quân sắc tộc nắm giữ.

Cha Stephan Tang Gun, linh mục người Myanmar thuộc dòng Thừa sai Đức Tin, hoạt động chủ yếu tại vùng Myitkyina, nói với hãng tin Fides: “Quá trình bầu cử sẽ không trọn vẹn; đây là một cuộc bầu cử mà chỉ khoảng 50% dân số tham gia và chỉ diễn ra tại những khu vực do quân đội kiểm soát”. Ngài nhắc rằng, chính vì thế, “cuộc bầu cử đã bị nhiều tổ chức quốc tế, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ chỉ trích là một ‘trò hề chính trị’, chỉ nhằm củng cố quyền lực của chính quyền quân sự”.

Cha nói thêm: “Đây là biện pháp để quân đội tìm cách giành lại tính chính danh cả trong và ngoài nước, tạo ấn tượng về sự ổn định. Chúng ta sẽ thấy đất nước sẽ thay đổi ra sao sau bầu cử, nhưng chắc chắn kịch bản chính trị sẽ khác so với hiện tại, khi chỉ có một tầng lớp quân sự cầm quyền”.

Trong khi đó, tình hình tại chỗ vẫn rất căng thẳng: giao tranh tiếp tục diễn ra, chẳng hạn tại khu vực Banmaw ở phía Bắc và vùng Sagaing, nơi xung đột gây thêm thương vong và gia tăng số người phải di dời. Các giám mục, linh mục và tu sĩ vẫn hết sức nỗ lực hỗ trợ thiêng liêng và vật chất cho người tản cư, “trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đôi khi còn bị thiên tai lũ lụt làm trầm trọng thêm”. Cha Tang Gun kết luận: “Chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tương lai của đất nước, xin ơn hòa bình và công lý”.